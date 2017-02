Der Tortenwurf auf die AfD-Vizechefin und Berliner Landesvorsitzende Beatrix von Storch vor einem knappen Jahr in Kassel hat bald ein gerichtliches Nachspiel: Die beiden mutmaßlichen Täter aus Berlin müssen sich am 13. April vor dem Kasseler Amtsgericht verantworten. Das bestätigte Staatsanwalt Götz Wied am Mittwoch gegenüber rbb|24.

Die mutmaßlichen Täter gehören wohl zum Berliner "Peng!"- Künstlerkollektiv, das mit ungewöhnlichen Aktionen auf sich aufmerksam macht. Sie sollen am 28. Februar 2016 in eine nicht-öffentliche Sitzung der Alternative für Deutschland (AfD) in einem Hotel in Kassel eingedrungen sein. Ein Video zeigt, wie ein als Clown verkleideter Mann die AfD-Politikerin Beatrix von Storch mit einer Sahnetorte bewarf, während derjenige, der filmte, "Happy Birthday" singt. Eine zweite Torte flog in Richtung ihres Sitznachbarn Albrecht Glaser, Gründungsmitglied und stellvertretender Parteisprecher der AfD.