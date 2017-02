Plädoyers der Verteidiger zu erwarten - Endspurt im Prozess um Brandstiftung in Nauen

05.02.17 | 20:05 Uhr

Der Prozess gegen sechs Männer aus der rechten Szene in Nauen neigt sich dem Ende zu. Sie sollen im August 2015 eine geplante Flüchtlingsunterkunft angezündet haben. Vor allem zwei Männern drohen lange Haftstrafen. Am Montag wollen die Verteidiger ihre Plädoyers halten. Von Lisa Steger

Seit Ende November 2016 müssen sich sechs Männer vor der Staatsschutzkammer des Landgerichts Potsdam verantworten. Hauptanklagepunkt ist der Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen im August 2015. Doch den einzelnen Angeklagten werden noch weitere Taten angelastet. Der 29-jährige Maik S., mutmaßlicher Anführer der Gruppe und früherer NPD-Stadtverordneter in Nauen, soll etwa im Februar 2015 eine Stadtverordnetenversammlung mit ausländerfeindlichen Parolen so gestört haben, dass sie abgebrochen wurde. Darüber hinaus muss die Strafkammer über eine Autobrandstiftung, das Abbrennen einer Dixi-Toilette auf der Baustelle für ein Flüchtlingsheim und zwei Sachbeschädigungen am Büro der Linken in Nauen urteilen. Möglicherweise konnte die Polizei durch die Festnahmen im März 2016 sogar weitere Taten verhindern: So hatte einer Angeklagten, Christian B., in seiner polizeilichen Vernehmung am 2. März 2016 ausgesagt, dass auch ein Ausweichquartier der Flüchtlinge, eine Traglufthalle, abgebrannt werden sollte.

Verhandlung unter Druck

Christian B. ist einer der beiden der beiden Angeklagten, auf die sich die Staatsanwaltschaft stützt, denn er und Sebastian F. haben durch ihre Aussagen Mitangeklagte belastet. Seither fühle sich der 32-Jährige in Nauen nicht mehr sicher, sagte er im Prozess. Nach RBB-Recherchen wird auch im Internet gegen ihn Stimmung gemacht. So war etwa auf der Facebook-Seite des NPD Kreisverbands Neukölln am 25. Januar 2017 die Rede von "ständig wechselnden Aussagen des unsolidarischen Mitangeklagten B.". Abschließend hieß es: "Unsere nationalen Augen werden das weiter beobachten." In Potsdam sei ein "Schauprozess" im Gange. Beim Plädoyer des Staatsanwaltes müsse es einem "übel werden".



Bereits kurz nach dem Prozessauftakt, am 29. November 2016, hatte man auf Facebook verkündet: "Unser NPD-Kreisvorstand weilte heute zur Prozessbeobachtung in Potsdam." Die Angeklagten seien nur "Halbstarke" und hätten die Halle gar nicht vollständig zerstören wollen.



Die Strategie der Rechtsextremen ist durchsichtig: Erst spielen sie die Tatvorwürfe herunter; fällt das Urteil härter aus, so geißelt man es als Ausdruck einer Willkürjustiz.

Die Sportstätte in Nauen war als Notunterkunft für etwa 100 Flüchtlinge geplant. Im August 2015 brannte sie jedoch noch vor der Nutzung ab.

Hohe Haftstrafen für zwei Männer zu erwarten

Und hohe Strafen sind zumindest bei Maik S., dem mutmaßlichen Anführer der Gruppe, und Dennis W. zu erwarten. Die beiden erbleichten, als Staatsanwalt Nils Delius die Zahlen nannte: Er beantragte für Maik S. acht Jahre und neun Monate Haft – davon allein acht Jahre für die Turnhallenbrandstiftung. Hinzu kommen Strafen für die Autobrandstiftung im Mai 2015 und für den Krawall vor der Stadtverordnetenversammlung – eine Nötigung. Der 29-jährige Dennis W. soll für acht Jahre und drei Monate hinter Gitter, sechs Jahre fallen allein für die Turnhallenbrandstiftung an. Auch bei ihm kommt die Autobrandstiftung hinzu.



Drei weitere Männer sollen wegen Beihilfe zur Brandstiftung belangt werden: Für Christopher L. forderte die Staatsanwaltschaft eine Gesamtstrafe von drei Jahren und drei Monaten Haft, darin inbegriffen ist die Brandstiftung auf die Dixi-Toilette auf der Flüchtlingsheim-Baustelle im Juli 2015. Für Farbbeutelwürfe auf ein Büro der Linken beantragte der Staatsanwalt zudem eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 15 Euro. Sebastian F. und Christian B sollen je zwei Jahre Haft auf Bewährung erhalten. Begründung: Sie hätten mit ihrem Geständnis sich und andere belastet. Dem sechsten Angeklagten, Thomas Frank E., sei nicht nachzuweisen, dass er mit dem Turnhallenbrand etwas zu tun habe, so Nils Delius. Für ihn forderte der Staatsanwalt jedoch sechs Monate auf Bewährung wegen Farbbeutelwürfen auf das Büro der Linken.

Verteidigung der Rechtsordnung

Für die hohen Anträge für Maik S. und Dennis W. gibt es mehrere Gründe: Für eine Brandstiftung sieht das Gesetz bis zu zehn Jahre Haft vor, wobei auch die Höhe des entstandenen Schadens miteinbezogen wird – in diesem Fall geschätzte dreieinhalb Millionen Euro. Hinzu komme die rechtsextreme Gesinnung, so Delius: "Die Tat richtete sich gegen die Schwächsten, die – aus welchen Gründen auch immer – gekommen sind", also die Geflüchteten. Angesichts von immer mehr rechtsextremen Taten müsse von dem Urteil ein "Signal ausgehen".



Gegen Dennis W. und Maik S. sprechen auch ihre Vorstrafen. Bei Maik W. waren es etwa Hakenkreuzschmierereien, der Versuch, brutal Schulden einzutreiben, eine Falschaussage vor Gericht und Beamtenbeleidigung auf einer Demonstration. Dennis W. hat schon mehrere Geldstrafen erhalten, unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein.

Ein Veteran der rechten Szene

Massiv vorbestraft jedoch ist ausgerechnet der Mann, der an der Turnhallenbrandstiftung wohl nicht beteiligt war und vermutlich nur noch wegen der Farbbeutelwürfe belangt wird: Thomas Frank E., heute 30 Jahre alt. Im März 2005, kurz vor seinem 19. Geburtstag, bekam er vom Brandenburgischen Oberlandesgericht eine Jugendstrafe von einem Jahr und vier Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Thomas Frank E. hatte als Mitgründer und Mitglied einer terroristischen Gruppe namens "Freikorps Havelland" Imbisse ausländischer Mitbürger in Brand gesteckt. Dazu, so das Urteil, hatte er sich bei der Gründung der Zelle im Juli 2003 – also mit 17 Jahren – freiwillig gemeldet. Das Urteil wurde rechtskräftig. Der BGH hielt in seinem Beschluss fest, dass Thomas Frank E. "nach der Zerschlagung der Gruppe eine günstige Entwicklung genommen" habe.



Doch Tatsache ist: Thomas Frank E. hat sich in den letzten Jahren wieder ununterbrochen in der rechten Szene umgetan. Auch Richter können eben nicht in die Zukunft sehen.