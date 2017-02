Zweieinhalb Jahre Haft gegen fünf Jahre: Im Prozess um den Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft sind sich die Verteidiger des Hauptangeklagten uneins. Am Montag forderten sie unterschiedliche Strafen - mit unterschiedlichen Begründungen.

Im Prozess um den Brandanschlag von Nauen haben die Verteidiger des Hauptangeklagten in ihren Plädoyers ein unterschiedliches Strafmaß gefordert.

So stufte der Pflichtverteidiger des Hauptangeklagten, Jens-Michael Knaak, die Tat als fahrlässige Brandstiftung ein, für die höchstens zweieinhalb Jahren Haft angemessen seien. Sein Mandant habe nur ein politisches Rauchzeichen gegen die Nutzung der Halle als Flüchtlingsunterkunft setzen wollen. "Er wollte kein Volkseigentum zerstören, eine Sachbeschädigung plante er schon."



Dem widersprach jedoch überraschend Schneiders Wahlverteidiger Ulli Boldt. "Wer Feuer macht, will Feuer machen", sagte Boldt. "Wer nur ein Zeichen setzen will, schmeißt Farbbeutel." Mit dem Einsatz von acht Autoreifen, Sprit und einer Gasflasche habe sein Mandant mit einem großen Feuer rechnen müssen, betonte Boldt. Er bescheinigte Schneider "eine schwere politisch motivierte Kriminalität." Wegen Brandstiftung mit "schwerstem Vorsatz" solle Schneider zu einer Strafe von fünf Jahren verurteilt werden, forderte Boldt.



Die Staatsanwaltschaft hatte für Schneider wegen Brandstiftung acht Jahre und neun Monate sowie für einen Mitangeklagten acht Jahre und drei Monate Haft beantragt.