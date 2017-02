Die Neonazis, die nach einem Brandanschlag in Nauen zu langen Haftstrafen verurteilt worden sind, haben gegen die Urteile Revision eingelegt. Sowohl der NPD-Politiker Maik Schneider als auch ein Mittäter hätten die Urteile angefochten, teilte die Sprecherin des Landgerichts Potsdam, Sabine Dießelhorst, am Mittwoch mit. Darüber müsse nun der Bundesgerichtshof entscheiden.

In dem Prozess, der sich gegen insgesamt sechs Angeklagte richtete, war der NPD-Stadtverordnete Maik Schneider zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Gegen den Mitangeklagten Dennis W. verhängte das Landgericht Potsdam ein Haftstrafe von sieben Jahren. Bei dem Brandanschlag entstand ein Sachschaden in Höhe von rund dreieinhalb Millionen Euro.



Vier weitere Angeklagte wurden wegen verschiedener Straftaten zu Haftstrafen zwischen acht Monaten und zwei Jahren verurteilt, die in allen Fällen zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die 27 bis 33 Jahre alten Männer, die sich inzwischen zum Teil von ihrer rechtsextremen Vergangenheit distanziert haben, müssen als Auflage unter anderem zwischen 50 und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.



Bei dem Anschlag auf die Sporthalle des Oberstufenzentrums, die als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt werden sollte, brannte das Gebäude vollständig aus. Im Prozess ging es auch um weitere Straftaten, wie Angriffe auf ein Parteibüro der Linken, Brandstiftung am Auto eines Polen und Nötigung von Kommunalpolitikern.