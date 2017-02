Video: Abendschau | 09.02.2017 | Rainer Unruh

Berliner Beamte stellen "Taser" vor - Polizisten testen Elektroschockpistole

09.02.17 | 21:15 Uhr

Ausschließlich in Gefahrensituationen und sehr strickt will die Berliner Polizei in einer dreijährigen Testphase Elektroschocker einsetzen. Am Donnerstag stellten Beamte die neuen Geräte vor. Die Gewerkschaft der Polizei sieht zu hohe Hürden für den Einsatz.



Die Berliner Polizei hat zum Start einer Testphase neue Elektroschockpistolen vorgestellt. 20 Polizisten in Mitte und Kreuzberg werden den sogenannten "Taser" künftig in einer dreijährigen Testphase tragen.



Mit simulierten Einsätzen demonstrierten am Donnerstag Beamte dem Umgang mit diesen neuen Waffeb. Die Verletzungsgefahr sei absolut gering, sagte der Landeseinsatztrainer der Berliner Polizei, Thomas Drechsler, bei der Vorstellung in der großen Polizeiwache in Kreuzberg. Der Stromstoß aus dem "Taser" wirke nur auf das motorische Nervensystem und lasse alle Muskeln anspannen. Der Getroffene könne sich dann zwar nicht mehr bewegen, werde aber nicht verletzt. Menschenrechts-Organisationen wie Amnesty Internationale sehen das kritischer - sie verweisen auf dutzende Fälle in den USA, bei denen Tasereinsätze Menschen getötet haben sollen. Das Unternehmen Taser bestreitet das.



Taser sollen die Bamten bei gefährlichen Einsätzen schützen

Der oberste Einsatztrainer der Berliner Polizei, Thomas Drechsler, betonte bei der Vorstellung der Taser, dass Polizisten im Berufsalltag oft gefährliche Situtationen erlebten, in denen sie den “Taser“ einsetzen könnten. Als Beispiel nannte Drechsler den Fall eines verwirrten Menschen, der mit Selbsttötung drohe. Erst in der vergangenen Woche hatten Polizisten den offenbar psychisch kranken 25-Jährigen in Hohenschönhausen erschossen. Er hatte gedroht, sich selbst umzubringen und hatte auch nach mehrfacher Aufforderung der herbeigerufenen Polizisten das Messer nicht niedergelegt. Alarmierte Polizisten, die künfig zu verhindern suchten, dass ein Mensch sich umbringt, könnten dies künftig mit dem Taser tun, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Der Taser werde polizeirechtlich wie eine Schusswaffe eingestuft. Darum dürfe er auch nur in Fällen eingesetzt werden, in denen ansonsten auch ein Schuss aus der Polizeipistole erlaubt wäre. Kritik daran kommt von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Sprecher Benjamin Jendro sagte dem rbb: "Das Problem ist, dass der Taser der Schusswaffe gleichgestellt ist, und dann kann er keine Alternative darstellen. Wir brauchen ihn als zusätzliches Hilfsmittel, damit er langfristig die Lücke zwischen Pfefferspray und Schusswaffe schließen kann." Die Grenze für den Tasereinsatz müsse also niedrigschwelliger sein, so die GdP Zudem zeichnet der Taser die Einsätze auf, damit ist nachvollziehbar, was der Beamte damit gemacht hat. Der Strom dieser Waffen hat zwar eine Spannung von 50.000 Volt, aber nur eine sehr geringe Stärke von 1,3 Milliampere. Strom aus der Steckdose hat eine zehntausendmal größere Stärke. "Es ist kein Elektroschocker, sowas braucht die Polizei nicht", betont Drechsler mit Blick auf Schockgeräte, die auch im Handel verkauft werden und bis zu einer Million Volt Spannung haben.



20 Polizisten in Mitte und Kreuzberg werden jetzt in die Taser testen, in der Bezirksverordnetenversammlung allerdings sprachen sich mehrere Abgeordnete gegen den Einsatz aus. Der Grünen-Bezirksverordnete David Hartmann sagte zur Begründung: “Wir sind der Meinung, wir waren lange genug Truppenübungsplatz von Frank Henkel und wollen, dass das jetzt aufhört." Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Frank Zimmermann, widersprach im rbb: “Wir haben das sorgfältig geprüft. Die Spezialeinheiten haben den Taser und brauchen ihn auch." Nun müsse sich im täglichen Einsatz zeigen, ob der Taser auch wirklich nutze. mit Informationen von Reiner Unruh (Abendschau)