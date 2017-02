Audio: Inforadio | 2.2.2017 | Ursula Voßhenrich

Türkische Konflikte in Berlin angekommen - Über den schwierigen Umgang mit dem Moscheeverein DITIB

04.02.17 | 13:09 Uhr

Der Moscheeverband DITIB hat in den letzten Monaten viele Schlagzeilen gemacht: Spitzelvorwürfe gegen Imame, antisemitische Hetze in den sozialen Netzwerken, Einfluss der türkischen Regierung auf den islamischen Dachverband. Die politischen Konflikte in der Türkei sind längst in Berlin angekommen. Von Ursula Voßhenrich

Die Teestube der Sehitlik-Moschee am Neuköllner Columbiadamm: An der Wand hängt eine türkische Fahne, darunter sitzen vor allem ältere Leute und wärmen sich an heißen Getränken. Als der Ruf zum Mittagsgebet angestimmt wird, gehen die meisten über den verschneiten Hof hinüber in die Moschee.



Zwischen den Betenden: Süleyman Kücük. Seit Dezember ist er der neue Gemeindevorstand, allerdings keinesfalls ein Fremder hier. Schon seit seiner Kindheit kennt er die Sehitlik-Moschee und auch in den letzten Jahren hat er ehrenamtlich hier gearbeitet. "Daher kommt auch eine persönliche Bindung zu der Moschee, und insgesamt auch die Geschichte, es ist ja eine Vorzeigemoschee in ganz Deutschland, und das hat mich bewogen, dass ich mich zur Wahl gestellt habe."

Süleyman Kücük, Vorstand der Sehitlik-Moschee-Gemeinde Berlin

Gesicht des konservativen und toleranten Islams

Es war allerdings eine umstrittene Wahl. Sein Vorgänger Ender Cetin hat die Sehitlik-Moschee zu einem renommierten und offenen Haus gemacht. Hierher kamen in den letzten Jahren nicht nur hunderte von Schulklassen und Besuchergruppen, hierher kamen Christen und Juden, Nichtgläubige, Lesben und Schwule. Der Vorstand der Sehitlik-Moschee war das Gesicht eines zwar konservativen, aber doch toleranten türkischen Islams in Berlin.



Und dann das: Neuwahlen des Gemeindevorstands im Dezember. Nicht auf der Kandidatenliste stand: Ender Cetin. Für den Islam-Referenten von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Friedmann Eißler, ist das ein klarer Fall: "Da wird fast ein kompletter Moschee-Vorstand ausgewechselt, offenbar auf Druck von Beamten aus der Türkei, die Einfluss nehmen. Es ist bekannt, dass in den Statuten in der Satzung von DITIB festgelegt ist, dass etwa der Vorsitz des Beirats durch einen hohen türkischen Staatsbeamten besetzt ist, d.h. die Weisungen kommen aus der Türkei."

Infos im Netz tagesschau.de - Vom Dialogpartner zum Spionageverein? Immer mehr Bundesländer distanzieren sich von Ditib, weil die dort organisierten Imame Gülen-Mitglieder ausspioniert haben sollen. Der Druck aus Deutschland auf den größten Moscheeverband, sich von der Türkei zu lösen, nimmt zu.

Schließlich sind ja auch sämtliche DITIB-Imame türkische Staatsbeamte, die von der Türkei bezahlt werden. Süleyman Kücük kennt diese Vorwürfe, weist sie aber vehement zurück: "Die Wahlen sind sehr ordentlich und wie die Satzung das vorgesehen hat, abgelaufen, wie auch die Vorstandswahlen vor mir und vor Herrn Cetin auch." Ungewöhnlich ist nur, dass vom abgewählten Vorstand niemand vor dem Mikrofon etwas sagen möchte - oder sagen darf?

"Wir sind präventiv rausgegangen"

Süleyman Kücük wird nicht müde zu beteuern, dass er alle Aktivitäten seines Vorgängers weiterführen will. Fast alle zumindest. Der Kontakt zu Lesben- und Schwuleninitiativen wird wohl abkühlen. Und mit den Vertretern der Gülen-Bewegung würde er nicht sprechen, wie er umständlich erklärt: "Weil wir auch sensibel die Gemeindearbeit berücksichtigen müssen. Ich habe hier eine große Gemeinde und ich muss hier irgendwo auch die Interessen der Gemeinde wahren." Fünf Kilometer entfernt, sitzt Ahmet Daskin in seinem Büro in der Taubenstraße, Berlin-Mitte. Der 30-Jährige ist Projektmanager bei der Stiftung Dialog und Bildung, der Zentralstelle der Gülen-Bewegung in Deutschland. Damit gilt er vielen Erdogan-Anhängern als Vaterlandsverräter und Terrorist. Das musste er beim Besuch in einer DITIB-Moschee im letzten Herbst erleben. "Als im Gespräch unsere Stellung zur Türkei oder zur Gülen-Bewegung klar wurde, hat sich die Stimmung aufgeheizt. Wir sind dann präventiv rausgegangen."

Mehr zum Thema Der Putschversuch und die Folgen - Welchen Einfluss hat Erdogan auf Berlins türkische Community? Der Putschversuch in der Türkei hat die Gräben innerhalb der türkischen Gemeinschaft in Berlin vertieft. Die Anhänger von Erdogan und Gülen stehen sich offenbar unversöhnlich gegenüber. Doch wie sehr ist der Einfluss der Türkei auf die Verbände, Moscheen und die Muslime generell gewachsen? Von Torsten Mandalka

Schwere Vorwürfe gegen DITIB

Nun sind auch die Anhänger des Predigers Fetullah Gülen nicht für ihre Transparenz bekannt, und in ihrer konservativen theologischen Haltung haben sie sich lange Jahre gut mit der Ausrichtung der DITIB vertragen. Doch das sei nun vorbei, sagt Ahmet Daskin. Allerdings sei die Stimmung in Berlin noch relativ harmlos. Er sitzt vor seinem Rechner und zeigt Fotos aus Nordrhein-Westfalen und Bayern, offizielle Aushänge in DITIB-Moscheen, abgestempelt und unterschrieben. "Hier zum Beispiel ist ein Aushang aus Hagen-Haspe: Vaterlandsverräter nach draußen, Vaterlandsverräter haben keinen Glauben, und wer keinen Glauben hat, darf nicht in die Moschee." Es ist ein brisantes Dokument, das Daskin auf seinem Rechner hat: Der Aufruf der türkischen Religionsbehörde in Ankara an die Religionsattachees in Deutschland, Informationen über die Gülen-Bewegung und ihre Mitglieder zu sammeln und zu melden. Vom Konsulat in München ging ein langes Dossier zurück nach Ankara, das Daskin zitiert: "Hier werden wir – die Stiftung Dialog und Bildung – zum Ziel gemacht. Sie wurde dann und dann mit so einem Budget gegründet und der Vorsitzende ist der Ansprechpartner von Fetullah Gülen und das deutsche Gesicht der Bewegung."

"Bei uns passiert so etwas nicht"

Das sind offen zugängliche Informationen, doch darüber hinaus sollen Imame auch Namen von verdächtigen Privatpersonen nach Ankara gemeldet haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt inzwischen wegen Spionage. Aus Berliner Moscheen sind bislang keine Fälle dieser Art bekannt.



Und hier gebe es auch keine antisemitische oder christenfeindliche Hetze auf Facebook, wie aus DITIB Moscheen in anderen Bundesländern, betont Süleyman Kücük, der auch stellvertretender Landesvorsitzender der DITIB Berlin ist. "Nein, bei uns passiert so etwas nicht. Wir haben mit solchen Dingen nichts zu tun. Aber derartige Fragen sind dann auch wiederum heikel."

Berlins Integrationsbeauftragter Andreas Germershausen

Senat sollte Verhältnis prüfen

Und zwar so heikel, dass sich zum Thema DITIB aus der Berliner Politik weder der zuständige Kultursenator Klaus Lederer (Linke) noch irgendjemand von der Berliner SPD äußern will. Schließlich geht es auch um ein besonderes Projekt, das man nicht gefährden will: den Aufbau eines Instituts für Islamische Theologie in Berlin, und da ist die DITIB vorgesehen für den Beirat, erklärt der Integrationsbeauftragte des Senats, Andreas Germershausen: "Da sind wir in einer sehr schwierigen Situation, weil der Aufbau der Theologie sehr wichtig ist und da wird man genau prüfen, wie sich die DITIB verhält. Ich glaube, der Senat muss sein Verhältnis wegen der starken Einflussnahme aus der Türkei zur DITIB prüfen."



Bettina Jarasch von der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus wird etwas deutlicher: "Die einzige Möglichkeit ist, dass DITIB sich aus dieser Abhängigkeit löst. Ich halte Gespräche weiterhin für sinnvoll, aber Gespräche, die von politischer Seite auch klar machen sollten, was das Ziel sein sollte. Dass eine Kooperation eine größere Unabhängigkeit voraussetzt, erst recht eine Anerkennung als Religionsgemeinschaft." Süleyman Kücük von der DITIB-Sehitlik-Moschee hat von solcherlei Zweifeln entweder noch nichts mitbekommen oder er verbreitet bewusst Zweckoptimismus. "Wir sind da auch in guten Gesprächen mit dem Senat seit den Gesprächen zum Bau des Lehrstuhls für islamische Theologie, aber auch was den Staatsvertrag angeht. Alles andere würde mich sehr überraschen." Auch wenn DITIB kein einfacher Partner ist, an Gesprächen mit dem Verband geht derzeit wohl kaum ein Weg vorbei.