Welche Rolle spielte der Brandenburger Verfassungsschutz im Zusammenhang mit der Mordserie des "Nationalsozialisten Untergrunds" NSU? Unter anderem zu dieser Frage hat der Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtags am Freitag eine Opferanwältin und zwei Beobachter des Münchner NSU-Prozesses angehört.

Den drei Sachverständigen zufolge verdichten sich die Informationen, dass die Brandenburger Verfassungsschützer 1998 Informationen ihres V-Manns Carsten S., Deckname "Piatto", zurückgehalten haben. Der Neonazi hatte seine Auftraggeber darüber informiert, dass sich das Trio Mundlos-Böhnhardt-Zschäpe in Sachsen bewaffne, um Banküberfälle und Gewaltstraftaten zu begehen. Diese Information habe der Brandenburger Verfassungsschutz allerdings nicht an das sächsische Landeskriminalamt weitergegeben, so NSU-Prozessbeobachter Robert Andreasch. Mithilfe von "Piattos" Informationen hätte die sächsische Polizei das Trio überwachen und die nachfolgenden Morde vielleicht verhindern können.