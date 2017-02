Berlin beteiligt sich am Dienstag mit mehreren Tanzveranstaltungen an dem weltweiten Aktionstag der Initiative "One Billion Rising". Deren Ziel: Alljährlich sollen eine Milliarde Frauen weltweit tanzend gegen Gewalt protestieren.

Am Mittag fand eine Tanz-Demonstration am Anton-Saefkow-Platz im Bezirk Lichtenberg statt. Die Teilnehmerinnen traten damit unter anderem für mehr Schutzplätze in Frauenhäusern und Beratungssstellen ein, wie die Bezirksstadträtin Katrin Framke dem rbb sagte. Zudem gehe es darum, die eigenständige Existenzsicherung von Gewaltopfern zu gewährleisten. Eine weitere Tanz-Aktion soll es am Brandenburger Tor geben.

Ziel der Initiative "One Billion Rising" ist es, am Valentinstag eine Milliarde Frauen in der ganzen Welt auf den Straßen tanzen zu lassen. Der choreografierte Protest-Tanz soll daran erinnern, dass Frauen überall auf der Welt immer wieder Opfer von Gewalt und Missbrauch werden.