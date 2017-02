Derzeit bietet allein der Stadtmöblierer Wall mehr als 200 City-WCs an - voll automatisch und barrierefrei. Der Senat hat jedoch das Toilettensystem in Frage gestellt, weil die Stadtwerbung, über die Wall seine Toiletten finanziert, neu ausgeschrieben worden ist. Das Land Berlin hat den Vertrag mit Wall gekündigt; er läuft zum Jahresende 2018 aus.

Bislang kosten die modernen City-Toiletten der Stadt keinen Cent, denn Toilettenbetreiber Wall finanziert die Bedürfnisanstalten durch Werbung. Der Senat beklagt jedoch einen Wildwuchs an Werbeflächen, nicht nur an den Toiletten. 190 unterschiedliche Vertragskonstruktionen machten eine Kontrolle durch die öffentliche Hand nahezu unmöglich. Werbeverträge, die die Stadtbezirke mit Firmen wie Wall oder Ströer geschlossen hatten, wurden deshalb zum Ende des Jahres 2018 gekündigt, der Senat will das jetzt zentral steuern

Durch eine einheitliche Werbeflächenvermarktung verspricht er sich nicht nur mehr Transparenz, sondern vor allem mehr Geld. Aber womöglich auch weniger Toiletten, so die Befürchtung von Reinickendorfs Bürgermeister Frank Balzer, die er dem rbb bereits im Januar mitteilte. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung habe in den Bezirken schon mal nachgefragt hat - rein vorsorglich - welche Toiletten nicht so intensiv genutzt werden. "Daraus lässt sich der Rückschluss ableiten, dass die dann, wenn nicht genug Geld eingenommen wird, um den Dienstleister zu bezahlen, geschlossen werden", so die Bedenken Balzers.

Städte wie Stockholm oder Paris haben das Berliner Erfolgsmodell der automatischen City-Toiletten inzwischen kopiert.