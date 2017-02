Pazderski will mit von Storch als Doppelspitze in den Bundestag

Bereits am Wochenende hatte die AfD in Berlin-Pankow Pazderski zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl im September gewählt. Pazderski erhielt bei der Abstimmung am Samstag 19 Stimmen, sein Gegenkandidat Götz Frömming 17 Stimmen.

Der Fraktionschef und Co-Landesvorsitzendeder Berliner AfD, Georg Pazderski, will das Abgeordnetenhaus verlassen und auf die Landesliste für den Bundestagwahlkampf. Das berichtet der Tagesspiegel am Mittwoch.

Die Berliner AfD will ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 4. März bestimmen und auf diese Liste will Pazderski nun offenbar rauf. "Ich beabsichtige anzutreten", wird er im Tagesspiegel zitiert. Ein Direktmandat in pankow sei unwahrscheinlich, heißt es weiter, aber ein guter Listenplatz könnte ihm den Einzug in den Bundestag so gut wie sichern.

Bereits am Freitag kündigte die Europaabgeordnete Beatrix von Storch an, die Berliner AfD als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf führen zu wollen. Pazderski will sich dem Bericht zufolge nicht auf einen Machtkampf mit von Storch einlassen, ihr aber auch den Posten der Spitzenkandidatin nicht allein überlassen. Ihm schwebe eine Spitzenteam vor. Dafür würden die ersten beiden Listenplätze gemeinsam gewählt. Jedes Mitglied hätte in diesem ersten Wahlgang zwei Stimmen.