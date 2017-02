Zudem habe der 36-Jährige Wahlfälschung begangen, weil er sich mit einem angeblichen Hauptwohnsitz in Beeskow zu Unrecht einen Sitz im Kreistag von Oder-Spree gesichert habe. Der Staatsanwalt forderte ein Jahr und zehn Monate Haft - auf Bewährung.



Seit 2004 gab er bei der Landtagsverwaltung zunächst Erkner, ab 2011 dann Beeskow (beide Oder-Spree) als Hauptwohnsitz an. Die Staatsanwaltschaft glaubt hingegen, dass er beim Einzug in den Landtag im Jahr 2004 überwiegend in Berlin lebte, ab 2006 dann in Potsdam.



Jürgens hatte die Vorwürfe im Prozess weitgehend bestritten. Nach der Zeugenaussage einer Nachmieterin musste er allerdings einräumen, dass er gut zwei Jahre lang mit falschen Angaben insgesamt 7.400 Euro Zuschüsse für eine angebliche Zweitwohnung in Potsdam erschlichen hatte. Dieses Geld hat Jürgens dem Landtag zurückgezahlt.



Am Nachmittag wollte die Verteidigung plädieren. Das Urteil wird am kommenden Montag erwartet.