Ella Berlin Montag, 27.02.2017 | 16:46 Uhr

Hören wir in Berlin erst auf unsere Plätze zu zu bauen, wenn sie niemand mehr als diese wahrnimmt?

Gerade auf dem Alex wurde in den letzten Jahren so viel gebaut. Und jetzt noch eine Wache direkt neben dem Brunnen?

Aus städtebaulicher Sicht sollte dieses Vorhaben mehr als hinterfragt werden. Eine Wache am Alex scheint mittlerweile sehr angebracht, doch wünsche ich mir als Berlinerin für einen ohnehin sehr überfüllten, erdrückenden Platz Freiraum und mehr Kreativität zur Problembewältigung als plakatives Aufstellen einer Wache.



Das Vorhaben Stufe ich als vernünftig und lobenswert ein, doch bitte bitte sucht euch dafür einen vorhandenen Raum in örtlicher Nähe Und lässt den Platz wenigstens an den "Rummel freien" Tagen wirken.