Berliner Verwaltungsgericht lehnt Klage ab - Polizei muss Plakat gegen NSU-Terror nicht wiederherstellen

24.02.17 | 18:09 Uhr

"NSU: Staat und Nazis Hand in Hand" stand auf einem Wandbild an der Kreuzberger Manteuffelstraße - bis die Polizei den Satz 2014 entfernen ließ. Widerrechtlich, wie am Donnerstag vor Gericht erneut festgestellt wurde. Die Klage des Plakat-Schöpfers wiesen die Richter trotzdem ab - er muss den Spruch schon selber neu malen.

Drei mal sechs Meter, türkisfarben-dunkelblauer Hintergrund und weiße Schrift: Das Wandplakat an der Ecke Manteuffelstraße / Oranienstraße in Kreuzberg war seit dem Frühling 2014 weithin zu sehen. Ein Straßenschild der Kölner Keupstraße ist darauf gemalt, das Datum des Nagelbombenanschlages des rechtsradikalen sogenannten NSU. Was da allerdings nicht mehr steht, ist der Spruch: "NSU: Staat und Nazis Hand in Hand". Den nämlich ließ die Polizei bereits im Juni 2014 von Feuerwehrleuten entfernen. Am Donnerstag entschied das Berliner Verwaltungsgericht nun: Das war zwar nicht rechtmäßig, wiederherstellen muss die Behörde das Plakat aber trotzdem nicht. Einer der Schöpfer des Wandbildes hatte genau das gefordert.

Polizeieinsatz rechtswidrig

Am 3. Juni 2014 klebte Sebastian F. das Bild aus Tapetenrollen gemeinsam mit vier Helfern, alle vom "Bündnis gegen Rassismus", an die Brandmauer eines früher besetzten Hauses. Damit wollten sie an den 10. Jahrestag des Nagelbomben-Anschlages erinnern, bei dem rechtsextreme Terroristen in Köln 22 Menschen verletzt hatten, vier davon schwer. Bei einem Einsatz wegen einer Demonstration am Mittag des 3. Juni nahmen Polizisten das Plakat wahr. Sie ließen daraufhin die Feuerwehr mit einem Kranwagen anrücken, um den Spruch "NSU: Staat und Nazis Hand in Hand" zu entfernen. Die Schöpfer des Plakats hatten sich geweigert.



Der Slogan sei eine "Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole" und deshalb verboten, argumentierte die Behörde. Das "Bündnis gegen Rassismus" klagte dagegen und tatsächlich stellte die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen schnell fest, der Satz falle unter freie Meinungsäußerung; der Polizeieinsatz sei rechtswidrig gewesen. Sebastian F. gab sich damit nicht zufrieden, er klagte er beim Berliner Verwaltungsgericht darauf, dass die Polizei das Plakat wiederherstellen solle.



Polizei bietet an, Schaden zu ersetzen

Beim Prozess am Donnerstag gab der Anwalt der Polizei zuerst an, der zuständige Beamte habe möglicherweise aus Unwissenheit gehandelt. Die Anwältin des Klägers wies das zurück. Derselbe Polizist habe einige Monate zuvor auf einer Demo eine Lautsprecheranlage beschlagnahmen lassen, weil Demonstranten genau denselben Satz ("NSU: Staat und Nazis Hand in Hand") gesagt hatten - schon vor der Geschichte mit dem Plakat sei die Rechtswidrigkeit dieser Beschlagnahmung gerichtlich festgestellt worden. Der Beamte habe also bewusst gehandelt. Der Anwalt der Polizei bot dem Kläger F. am Donnerstag an, die Kosten für das 770 Euro teure Plakat zu erstatten - auch gegen eine erneute Äußerung oder Veröffentlichung des umstrittenen Satzes werde die Behörde nicht mehr vorgehen. Die Zerstörung des Wandbildes sei nicht rechtmäßig gewesen. F. sagte, es gehe ihm nicht um das Geld. "Es geht hier nicht um das Recht am Kunstwerk, sondern es geht um Meinungsfreiheit, denn hier hat der Staat zensiert", sagte seine Anwältin. Ob die Polizei nicht ein neues Plakat malen und zum nächsten Jahrestag aufhängen - es also wiederherstellen könne?

Kläger will Berufung prüfen

Das wies der Richter schließlich ab: Ein neues Plakat sei eben kein wiederhergestelltes, entspräche also nicht der ursprünglichen Forderung des Klägers. "Die 'Laufzeit' des Originalplakates, also der Verweis auf den 10. Jahrestag des Attentats 2004, war zum Zeitpunkt der Klage ja schon abgelaufen. Die Haltbarkeit des Plakats war auf höchstens drei Monate ausgelegt. Es wäre jetzt also in jedem Fall eine Neuschöpfung", erklärte ein Gerichtssprecher am Freitag rbb|24. Es stehe den Schöpfern des Plakats aber frei, mit einem neuen Bild an dieser Stelle an die Verbrechen des sogenannten NSU zu erinnern. Sebastian F. ließ erklären, er prüfe eine Berufung.