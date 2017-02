Versuchte Brandstiftung, Tritte gegen Bewohner, Hakenkreuzschmierereien: Im vergangenen Jahr wurde fast jede Woche irgendwo in Berlin ein Flüchtlingsheim angegriffen. In einem Bezirk gab es besonders viele Vorfälle. Von Oliver Noffke

Im Vergleich zu 2015 (57 Angriffe) ist das zwar ein leichter Rückgang. Dennoch bleibt das Niveau hoch. Fast jede Woche werde in Berlin ein Flüchtlingsheim angegriffen, sagte Taş gegenüber rbb|24. "Das ist kein Zustand, den die Berliner Zivilgesellschaft und der Senat hinnehmen dürfen. Wir brauchen ein entschiedenes Vorgehen gegen verbale und geistige Brandstifter", so Taş. Er sei zudem davon überzeugt, dass es eine hohe Dunkelziffer gebe. "Wichtig ist, dass wir den Betroffenen besser vermitteln, solche Vorfälle immer bei der Polizei anzuzeigen, damit wir das wahre Ausmaß sehen."

Nahezu 40 Prozent der Angriffe wurden im Bezirk Marzahn-Hellersdorf registriert (19). Neun Vorfälle gab es in Treptow-Köpenick, jeweils fünf in den Bezirken Lichtenberg und Pankow. Einzig in Friedrichshain-Kreuzberg wurde 2016 kein Vorfall registriert. Der Abgeordnete Hakan Taş sagte gegenüber rbb|24, dass der Senat in Absprache mit den Bezirksämtern und der Polizei spezielle Sicherheitskonzepte für besonders betroffene Unterkünfte entwickeln wolle.