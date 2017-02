Polizei-Vizepräsidentin Margarete Koppers als neue Leiterin der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin? Die Senatsverwaltung für Justiz hält sich zu den Spekulationen bedeckt. Den Namen Koppers will man am Freitag weder bestätigen noch dementieren. "Wir äußern uns nicht zu dem Verfahren, so lange es nicht abgeschlossen ist", sagt ein Sprecher von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne).

Ebenfalls unklar bleibt, wann der neue Generalstaatsanwalt seinen Posten antreten soll. Der bisherige Chefermittler Ralf Rother scheidet aus Altersgründen aus. Er sollte bereits im Sommer gehen. Seine Amtszeit wurde aber bis zur Neubesetzung der Stelle verlängert.