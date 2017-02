Zwei "Reichsbürger" sind am Freitag von Polizisten aus dem Bürgeramt in Neuruppin (Ostprinitz-Ruppin) geworfen worden.



Eine 39-Jährige und ein 61-Jähriger seien dort erschienen und hätten ihre Personalausweise abgeben wollen, weil sie "Reichsbürger" seien, berichtete die Polizei. Als die Sachbearbeiterin erklärte, sie wolle dies erst prüfen, wurden die beiden laut.



Auf ein daraufhin erteiltes Hausverbot reagierten sie nicht. Alarmierte Beamte brachten die beiden schließlich nach draußen - "unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt", so die Polizei.



Die 39-Jährige leistete deutlichen Widerstand und verletzte einen Beamten mit Kratzspuren an den Armen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die beiden nun wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Selbsternannte "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik als Staat und die Behörden nicht an.