Sebastian Scheel stellt im rbb-Interview gleich eines klar: "Ich bin bestimmt kein Andrej Holm", sagt der 41-Jährige, der am Mittwoch zum neuen Berliner Staatssekretär für Wohnen ernannt wird. Ein Anzugträger ist er, kein Aktivist wie sein Vorgänger. In den vergangenen drei Jahren hat er die Geschäfte der Linken-Fraktion im Sächsischen Landtag in Dresden geführt.

Durchaus als eine Art Gegenentwurf zum streitbaren Vorgänger hat Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher Sebastian Scheel auch ausgesucht. "Die Personalie Andrej Holm war nicht wiederholbar, das ist völlig klar", sagt die Linken-Politikerin. "Vor dem Hintergrund haben jetzt anderen Kompetenzen den Ausschlag gegeben."