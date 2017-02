Der Prozess gegen zwei Brüder der ermordeten Deutsch-Türkin Hatun Sürücü wird am Donnerstagnachmittag vor der 10. Strafkammer in Istanbul fortgesetzt. Den 35 und 36 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, ihren jüngsten Bruder Ayhan mit dem Mord beauftragt und die Tatwaffe besorgt zu haben.

Elf Jahre nach dem Mord an der Deutsch-Kurdin Hatun Sürücü in Berlin-Tempelhof verhandelt seit Dienstag nochmals ein Gericht die Tat - dieses Mal in Istanbul.

Ayhan Sürücü hatte seine Schwester im Jahr 2005 an einer Bushaltestelle in Berlin-Tempelhof mit zwei Schüssen in den Kopf getötet. Dafür saß er neuneinhalb Jahre im Gefängnis und wurde danach in die Türkei abgeschoben.

Die beiden Brüder wurden hingegen 2006 im Verfahren vor dem Berliner Landgericht aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Als der Bundesgerichtshof 2007 das Verfahren gegen sie neu aufrollen wollte, waren die beiden bereits in die Türkei ausgereist. Seit Januar 2016 wird den beiden Männern allerdings in Istanbul erneut der Prozess gemacht.