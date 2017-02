Beim ersten "Rad Dialog" in Berlin haben Landespolitiker und Aktivisten am Mittwoch zunächst einmal Positionen abgeklopft. Nächsten Montag geht es dann ans Eingemachte: Schon in sechs Wochen soll ein gemeinsamer Entwurf für ein Radgesetz fertig sein.

Am Montag soll es dann in die Details gehen: Alle Seiten wollen sich auf die Eckpunkte für das Gesetz verständigen.

Am Mittwoch hatten Vertreter der rot-rot-grünen Koalition und Fahrrad-Aktivisten - auf Einladung von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) - rund drei Stunden ihre Positionen ausgetauscht. Atmosphärisch freundlich und in der Sache konstruktiv habe man beim ersten "Dialog Radgesetz" diskutiert, hieß es im Anschluss. Politiker und Aktivisten werteten das knapp Treffen als guten Auftakt für die Gespräche.

Heinrich Strößenreuther, Initiator des Volksentscheids Fahrrad, sagte am Donnerstag dem rbb, dieser Termin am Montag sei entscheidend für den Dialog: "Man könnte auf gut Deutsch sagen: Da werden dann endlich mal die Hosen oder Röcke runtergelassen. Dann sehen wir wirklich, was denn Konsens ist - und ob es diesen vielgelobten Konsens auf Zielebene überhaupt gibt." Alle Beteiligten wollten was für den Radverkehr tun - dann aber werde sich zeigen, "ob es 100 Kilometer sind oder nur einer".



Verkehrssenatorin Günther bilanzierte nach dem Treffen am Mittwoch, es sei deutlich geworden, "dass wir an einem Strang ziehen, dass wir ein Radgesetz wollen". In den Gespräche werde voraussichtlich "jeder seine Punkte machen können und auch Berücksichtigung finden", so Günther.

Auch Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) zeigte sich am Donnerstag überzeugt, dass es bei den Dialogpartnern wesentliche Übereinstimmungen gebe. Schwierigkeiten könnten eher in Detailfragen auftauchen. Die Beteiligten würden aber "aufpassen, dass wir uns nicht in Details verhakeln, sondern die große Linie nicht verlassen", so Kirchner.