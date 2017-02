An der Frankfurter Allee soll eine Autospur an Radfahrer gehen - wenn auch nur auf einem Teilstück, wie Verkehrsstaatssekretär Kirchner (Grüne) nun präzisierte. Demnach soll Radfahrern aber auch auf der Danziger Straße mehr Platz eingeräumt werden.

Zwischen der Niederbarnim- und der Jessnerstraße soll eine Spur für Autos gesperrt und zur Radspur umgewidmet werden, allerdings nur stadtauswärts. Verkehrsmessungen hätten ergeben, dass das machbar sei, sagte Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne)am Dienstag dem rbb. In der Gegenrichtung sehe es dagegen anders aus, so Kirchner, da würde es gerade wegen der Spitzen am Morgen deutlich "knirscher" werden. "Weil die Spitzenzeiten am Morgen wesentlich konzentrierter sind, als die Verkehre über den Tag verteilt stadtauswärts."

Anschließend werde der Versuch erstmal ausgewertet, dann weiter geplant. Grundsätzlich werde es aber in Zukunft Veränderungen geben, wenn neue Busspuren, Straßenbahnlinien oder Radwege eingerichtet würden, so Kirchner: "Der Platz ist endlich, und deswegen wird er auch sicherlich Schritt für Schritt neu verteilt."

Mehr Platz soll Radfahrern auch an der Danziger Straße eingeräumt werden. Genauer: An der Danziger Straße zwischen Prenzlauer und Landsberger Allee. Auf diesem Abschnitt gibt es derzeit überhaupt keinen Radweg, aber das soll sich ändern, erklärte Kirchner: "Ein Teil einer Fahrspur wird für Radfahrer umgewandelt." Vom Verkehrsfluss her sei das vertretbar, so der Staatssekretär: "Das wird ja immer untersucht, und in der Danziger Straße sind das zumutbare Veränderungen, da gibt es kein Chaos. Da gibt es jetzt schon drei Spuren, plus eine Parkspur. Die normale Berliner Stadtstraße besteht aus zwei Spuren pro Fahrtrichtung." Einen genauen Zeitplan nannte Kirchner nicht, die Planungen dafür laufen nach seinen Angaben aber bereits seit fünf Jahren.

Umgewandelt werden soll auf jeden Fall eine Fahrspur und nicht die Parkspur, so Kirchner: "Das wäre unzumutbar, wenn man in innerstädtischen Gebieten so viele Parkplätze wegnimmt."