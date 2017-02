Erneut geht es am Donnerstag vor dem Berliner Landgericht um die "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße. Der Hauseigentümer hatte den Szenetreff im vergangenen Juni räumen lassen - allerdings ohne einen Räumungstitel zu haben.

Das Berliner Landgericht verhandelt am Donnerstag erneut über den linksautonomen Szenetreff "Kadterschmiede" in Friedrichshain. Im vergangenen Sommer war der Szenetreff in der Rigaer Straße 94 bei einer umstrittenen Aktion von der Polizei geräumt worden, allerdings gab es keinen Räumungstitel. Nun verlangt der Hauseigentümer, eine Gesellschaft in Großbritannien, die Herausgabe ihres Eigentums im Erdgeschoss.