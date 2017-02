Nach Bund-Länder-Einigung zu Abschiebepraxis - Woidke fordert schnellere Asylverfahren vom Bund

10.02.17 | 10:33 Uhr

Der Beschluss von Bund und Ländern, abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben, löst unterschiedliche Reaktionen aus. Während er in Berlin kritisiert wird, ist Brandenburgs Ministerpräsident Woidke erfreut. Allerdings müsse sich in dieser Sache jetzt der Bund bewegen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat vom Bund eine schnellere Abwicklung der Asylverfahren gefordert. Es sei umso einfacher Menschen zurückzuführen, je schneller die Verfahren abgeschlossen seien, sagte Woidke am Freitag im rbb. "Wenn die Menschen fünf oder zehn Jahre hier leben, Kinder hier geboren wurden, Leute gut integriert sind, dann ist es teilweise nicht nur sinnlos, sondern auch ökonomisch vollkommener Schwachsinn, die Leute abzuschieben."

Die Einigung von Bund und Ländern am Donnerstagabend auf schnellere Abschiebung begrüßt Woidke. Die Pläne müssten jetzt aber auch umgesetzt werden. Bei der Einrichtung eines gemeinsamen "Zentrums zur Unterstützung der Rückkehr" (ZUR), das in Potsdam angesiedelt werden soll, sei man leider noch nicht so weit wie erhofft. Das Zentrum soll Sammelrückführungen in die Heimatländer von Migranten erleichtern. Der Beschluss für eine solche Einrichtung stamme vom November 2015, sagte Woidke.

Brandenburg setzt auf freiwillige Ausreise

Das ZUR sei dringend notwendig, um die Länder zu unterstützen, sagte der Ministerpräsident und verwies etwa auf abgelehnte Asylbewerber ohne Papiere. Hier könne nicht eine Kreisverwaltung mit einer Botschaft oder einem Staat direkt verhandeln – "das muss die Bundesebene machen", so Woidke. Dazu solle dieses Zentrum dienen. "Wir brauchen diese formalen Voraussetzungen. Sie können niemanden in ein Flugzeug setzen, wenn er keinen Pass hat."

Woidke betonte in diesem Zusammenhang, Brandenburg setze vor allem auf Beratung und Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr. Das Land habe "sehr gute Erfahrungen" damit gemacht. Im vergangenen Jahr seien 2.000 Menschen aus Brandenburg freiwillig wieder ausgereist. "Das ist der richtige Weg, den wir gehen sollten."

Berlins Grüne sprechen von "hochproblematischem Papier"

Berlin steht der Einigung von Bund und Ländern skeptisch gegenüber. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Antje Kapek, sagte am Freitag im rbb, zum einen greife der Bund in die Zuständigkeiten der Länder ein. Zum anderen würden die falschen Prioritäten gesetzt.



"Dieses Papier ist insgesamt hochproblematisch, weil es vor allem unterstellt, dass Asylsuchende grundsätzlich eine Gefahr für unsere Gesellschaft sind und deshalb nach Möglichkeit auch gar nicht den Fuß in diese Gesellschaft setzen sollten. Das widerspricht diametral Grüner Politik. Wir setzen auf Willkommen (...) und Integration und halten diese Politik der Abschreckung und Abschottung nicht für zielführend."

Geld für freiwillige Ausreise

Bereits vor dem Spitzentreffen am Donnerstag hatte Senatskanzleichef Björn Böhning den geplanten Ausreisezentren eine Absage erteilt. "In Berlin werden sie in jedem Fall nicht geschaffen." Anreize für eine freiwillige Rückkehr sehe der rot-rot-grüne Senat dagegen positiv. "Unsere Linie ist, die freiwillige Rückkehr zu unterstützen", so Böhning. Nach dem 16-Punkte-Plan für schnellere Abschiebungen sollen Betroffene unter anderem umso mehr Geld bekommen, je früher sie sich für eine Rückkehr entscheiden. Der Bund müsse mehr Verantwortung für die Beschleunigung der Verfahren übernehmen, forderte Böhning. Bisher sind die Länder für Asylverfahren zuständig. Wenn der Bund sie in die eigene Hand nehmen wolle, sei Berlin gesprächsbereit - allerdings nicht ohne ein gutes Konzept.