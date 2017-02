Zwei Fälle in Brandenburg in 2016 - Behörden entziehen 'Reichsbürgern' den Waffenschein

23.02.17 | 15:11

In Brandenburg sind nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes rund 300 Menschen in der "Reichsbürger"-Szene aktiv. Der Behörde seien fünf Gruppierungen von "Reichsbürgern" bekannt, erklärte Michael Hüllen, Experte vom Brandenburger Verfassungsschutz, am Donnerstag im Innenausschuss des Landtages. Darunter seien Gruppen wie "Freistaat Preußen" oder "Deutsches Reich".



Gericht bestätigt Möglichkeit des Waffentzugs

Im letzten Jahr seien "Reichsbürgern" in zwei Fällen der Waffenschein entzogen worden, hieß es. Dies sei in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt geschehen, berichtete Hüllen. Derzeit liefen zwei weitere Verfahren gegen Waffenbesitzer. Ende letzten Jahres hatte das Oberverwaltungsgericht entscheiden, dass die Brandenburger Polizei "Reichsbürgern" Waffenscheine entziehen darf.



Die "Reichsbürger"-Szene wird in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Mitglieder erkennen die Bundesrepublik als Staat nicht an. Deshalb akzeptieren sie keine Bescheide oder Schreiben von Behörden. Auch die Legitimität von Gerichten stellen sie infrage. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet der "Reichsbürger"-Bewegung rund 10.000 Menschen zu.



