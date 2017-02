Die Treppe zur Notunterkunft der Berliner Stadtmission führt nach unten ins Souterrain. Ganz unten sind auch die meisten Menschen angekommen, die hier eine Nacht vor der Kälte, Nässe und dem Hunger eine Zuflucht gefunden haben. Viele kommen aus Polen, Rumänien, Bulgarien und aus dem Baltikum. Es ist 7 Uhr morgens. Bevor sie wieder auf die Straße müssen, können sie sich mit einem Frühstück und einem heißen Kaffee stärken. Vor einer Tür warten mehrere Menschen, in der Hand einen Zettel oder ein paar Papiere. Hinter der Tür in einem separaten Raum finden sie Rat bei Petra Schwaiger vom Projekt Frostschutzengel. Sie bietet eine Beratung in Bulgarisch an. "Meistens geht es um das Thema Arbeit", sagt Schwaiger, "aber es geht auch um Ausbeutung: 'Ich habe gearbeitet und wurde nicht bezahlt, was kann ich machen?'"

Viele ihrer Klienten haben als Wanderarbeiter auf einer Baustelle in Berlin für Dumpinglöhne gearbeitet und wurden um ihr Geld geprellt. Weil sie dann die Kosten für ihre Unterkunft nicht bezahlen können, landen sie auf der Straße. Vom deutschen Staat haben sie aber nur dann Anspruch auf Hilfe, wenn sie nachweisen können, dass sie gearbeitet haben. Doch nur wenige haben einen Arbeitsvertrag. Seit dem 1. Januar gilt in Deutschland ein neues Gesetz, dass Kritiker das "EU-Bürger-Ausschlussgesetz" nennen. Denn im Gegensatz zu einem Deutschen, der in eine Notlage gerät, haben EU-Bürger nur unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Sozialleistungen, wie zum Beispiel Hartz IV. "Das macht es fast unmöglich, sich allein aus der Notlage zu retten. Die einzige Möglichkeit ist, einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Das ist natürlich, je schlechter es den Menschen geht, nahezu unmöglich", so Petra Schwaiger .

Auch Uli Neugebauer, der Leiter der Kältehilfe der Stadtmission, ist frustriert, weil er den wohnungslosen EU-Bürgern so keinen Ausweg aus der Obdachlosigkeit anbieten kann: "Die Menschen werden in ihrer Not nicht wahrgenommen." Er und seine Mitarbeiter beobachten, wie sich der Zustand vieler von Jahr zu Jahr verschlechtert: "Gerade erst zu Silvester ist wieder ein Pole vor dem Hauptbahnhof gestorben. Das ist die 'Karriere', die wir bei ganz vielen unserer Gäste hier erleben, leider." Das Leben von Grzegorz Krecisz konnten die Mitarbeiter von der Kältehilfe retten. Als sie ihn auf dem Alexanderplatz fanden, hatte der Pole eine Lungenentzündung und offene Wunden an den Füßen, die entzündet waren. Beinahe hätten seine Beine amputiert werden müssen. Nach drei Operationen kann er jetzt wieder gehen und wohnt im Pflegezimmer der Stadtmission. "Seit fünf Monaten trinke ich nicht mehr", erzählt er stolz. Doch seine Zukunft ist ungewiss: "Wenn ich wieder auf die Straße muss und keine Arbeit finde, werde ich wieder trinken. Ich brauche etwas zu tun, um mich nützlich zu fühlen."

17 Jahre ist er schon obdachlos, erst in Polen und jetzt in Berlin. Aber zurück nach Polen will er nicht, obwohl es dort auch Hilfsangebote gibt. "Hier habe ich in einem Monat mehr Hilfe bekommen, als in 17 Jahren in Polen. Damit meine ich nicht Geld, sondern Unterstützung. Aufmerksamkeit: Das ist mir wichtiger als Geld."

Nur wenige Wohnungslose gehen zurück in ihre Heimat. In Polen zum Beispiel bekommen sie oft nur dann einen Platz in einem Heim, wenn sie keinen Alkohol trinken. Die Berliner Stadtmission bietet auch Betrunkenen ein Obdach, aber in ihren Unterkünften sind Alkohol und Drogen verboten.



Das Ziel des neuen Gesetzes war es, EU-Bürger, die in Deutschland gescheitert sind, zur Rückkehr in ihre Heimat zu zwingen. Aus Sicht der Sozialarbeiterin Petra Schwaiger geht diese Rechnung aber nicht auf. "Die Menschen bleiben trotzdem da und leben dann in einer nicht gesicherten Existenz und verelenden immer weiter."