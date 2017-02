Urteil des Bundesverfassungsgerichts - Gericht kippt Rückmeldegebühren an Brandenburger Unis

06.02.17 | 17:30 Uhr

Nur rund 20 statt 51 Euro: Die Rückmeldegebühren an Brandenburger Unis sind zu hoch. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Montag entschieden. Sie würden den tatsächlichen Ausgaben der Unis nicht entsprechen.



Das Bundesverfassungsgericht hat die Rückmeldegebühren an den Universitäten in Brandenburg gekippt. Die Gebühr in Höhe von 51 Euro stehe in einem "groben Missverhältnis" zu den tatsächlichen Kosten von rund 20 Euro, heißt es in einem am Montag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss. Damit waren die Klagen mehrerer Studenten der Universität Potsdam wegen Rückmeldegebühren zwischen 2001 und 2007 erfolgreich. Die Verfassungshüter verwiesen in der Begründung darauf, dass die Gebühr ihrer Vorschrift nach nur zur Deckung der Bearbeitungskosten erhoben werde und nicht, wie in etlichen anderen Bundesländern, als ein "allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag", der noch andere Leistungen beinhalten könne. Den Berechnungen des Verwaltungsgerichts Potsdam zufolge liegt der durchschnittliche Verwaltungsaufwand für eine Rückmeldung an den Universitäten in Brandenburg bei durchschnittlich 20,32 Euro. Die Rückmeldegebühr von 51 Euro übersteige damit die konkreten Kosten um mehr als hundert Prozent. Die Verfassungshüter bezeichneten dies als "grobes Missverhältnis" und gaben den Studenten damit Recht. Bei den neun Hochschulen im Land Brandenburg gibt es unterschiedlich hohe Verwaltungskosten. Die von der Universität Potsdam ermittelten Verwaltungskosten würden sich auf 10,52 Euro belaufen, während sie bei der Technischen Universität Cottbus bei 51,22 Euro liegen. Der Gesetzgeber habe sich dennoch für eine einheitliche Verwaltungsgebühr ausgesprochen, um die Attraktivität der teureren Hochschulen nicht zu verringern.

"Nehmen die Entscheidung mit Wohlwollen auf"

In einer ersten Stellungnahme begrüßte der Allgemeine Studierendenausschusses (Asta) der Uni Potsdam den Beschluss. "Wir nehmen die Entscheidung natürlich mit Wohlwollen auf und werden in unserer nächsten Sitzung das weitere Vorgehen besprechen", sagte ein Sprecher gegenüber rbb|24. In einem ähnlichen Urteil aus dem Jahr 2012 hatte des Bundesverfassungsgericht bereits die Rückmeldegebühren an Berliner Universitäten als verfassungswidrig erklärt. Anschließend konnten alle Studierende, die in dem besagten Zeitraum zu viel gezahlt hatten, ihr Geld zurückerstatten. Ob und wie die Studierenden in Brandenburg ihre Zahlungen einfordern können, muss laut Asta der Uni Potsdam jetzt noch geklärt werden.

Karlsruhe hatte bereits 2003 die Rückmeldegebühr von rund 50 Euro für Studenten an den Universitäten in Baden-Württemberg als viel zu hoch kritisiert und ebenfalls gekippt. Die Kosten dort lagen zum Klagezeitraum bei durchschnittlich vier Euro.