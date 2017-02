Sebastian Scheel, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Sächsischen Landtag, soll neuer Staatssekretär für Wohnen in Berlin werden. Die Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) kündigte am Dienstag an, den 41-Jährigen in der kommenden Woche dem Senat vorzuschlagen. Am 22. Februar soll Scheel ernannt werden. Er würde auf Andrej Holm folgen, der im Zusammenhang mit der Diskussion um seine Stasi-Vergangenheit zurückgetreten war.