Der rot-rot-grüne Senat in Berlin will mögliche Konsequenzen aus dem jüngsten Kopftuch-Urteil des Landesarbeitsgerichts "in Ruhe prüfen" und sich dabei "nicht von der Opposition treiben lassen". Das erklärte Vize-Regierungschef Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Es gehe um die Wahrung der Religionsfreiheit und der gesetzlich vorgeschriebenen Neutralität des Staates sowie um die Vermeidung von Diskriminierung.

"Hier gibt es keine schnelle A- oder B-Lösung", sagte Lederer. Dazu sei vielmehr eine ergebnisoffene Debatte nötig. "Wenn wir nach dieser Debatte zu einer gemeinsamen Überzeugung kommen, dann werden wir das Neutralitätsgesetz lassen, wie es ist, oder wir werden es verändern." Man wolle aber jetzt nicht "hektisch" oder "panisch" reagieren.