Video: Abendschau | 02.02.2017 | Dorit Knieling | Im Studiogespräch: Daniel Buchholz

Gesamtkonzept statt Wildwuchs - Berliner Senat will mehr Hochhäuser

02.02.17 | 21:57 Uhr

Vereinzelt ragen in Berlin schon Hochhäuser in den Himmel, doch ein Gesamtkonzept fehlt bislang. Dabei gebe es einen "Nachfragedruck", sagte der Stadtentwicklungsexperte der SPD, Daniel Buchholz. Ein Plan für die gesamte Stadt soll her.



Der Berliner Senat will nicht nur in die Breite bauen, sondern auch in die Höhe: Ein Hochhausentwicklungsplan für die gesamte Stadt soll erarbeitet werden. Der Stadtentwicklungsexperte der SPD, Daniel Buchholz, sagte am Donnerstag im rbb, es gebe einen "Nachfragedruck" bei bebaubaren Flächen. "Die Investoren stehen teilweise Schlange."

Die Koalition ist sich nach den Worten von Buchholz einig, dass es dabei keinen "Wildwuchs" geben dürfe. Nötig sei ein mit den Bezirken abgestimmtes Gesamtkonzept. Der SPD-Politiker betonte, dass auch bei Hochhäusern die Regel gelte, dass 30 Prozent der Wohnungen zu bezahlbaren Preisen vermietet werden müssen.



Berlin habe noch freie Flächen - sowohl in der Innenstadt als auch in den Randbezirken. "Wir haben noch Möglichkeiten, die sollten wir auch nutzen", forderte Buchholz, "aber mit Qualitätskriterien". So sollten Hochhäuser öffentlich zugängliche Bereiche haben, etwa eine Aussichtsterrasse. "Dann haben wir alle etwas davon, auch wenn wir nicht in dem Hochhaus wohnen."

Bislang Pläne und Ideen, aber noch wenige Hochhäuser

Pläne für weitere Hochhausbauten in der Hauptstadt existieren bereits. So soll bald am Alexanderplatz das sogenannte Hines-Hochhaus entstehen. Zudem will im März ein russischer Investor neben dem Kaufhaus Alexa mit dem Bauen beginnen. Am Ernst-Reuter-Platz will der Eigentümer das seit Jahren leerstehende frühere Telekom-Gebäude abreißen und neu bauen. Allerdings ist die Vorgabe, dass der Neubau das daneben stehende Telefunken-Hochhaus nicht überragen darf - bei 80 Höhenmetern ist also Schluss. In der City West bestimmen mittlerweile zwei Hotel-Türme die Skyline: Das Upper West und das Waldorf Astoria. Der Eigentümer des Hutmacher-Hauses direkt gegenüber würde auch gern neu und höher bauen - nur steht das Haus unter Denkmalschutz. Auch direkt auf dem Vorplatz vom Bahnhof Zoo wurde schon ein Hochhaus ins Spiel gebracht. Konkrete Vorstellungen aber gibt es nicht.

Mit Informationen von Dorit Knieling