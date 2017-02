Geht der frühere Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner als Direktkandidat für die SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf in die Bundestagswahl am 24. September? Auch nach dem Mitgliederentscheid am Sonntag ist die Frage offen. Denn keiner der insgesamt fünf Kandidaten hat die notwendige absolute Mehrheit erzielt, wie die SPD Charlottenburg-Wilmersdorf am Montagmorgen mitteilte.

Die meisten Stimmen erhielten Renner und die Abgeordnete im Landesparlament, Ülker Radziwill. Deshalb entscheiden die Delegierten der SPD-Wahlkreiskonferenz am 17. März zwischen den beiden Bestplatzierten Renner und Radziwill.