Elke Büdenbender will als First Lady ihren Job ruhen lassen

Richterin am Berliner Verwaltungsgericht

Wenn Frank-Walter Steinmeier am Sonntag zum Bundespräsidenten gewählt wird, will sich seine Frau Elke Büdenbender (55) von ihrem Job als Richterin beurlauben lassen. Das meldet der "Spiegel" am Freitag vorab.

Dem Magazin nach fiel die Entscheidung aufgrund von Druck aus dem Berliner Verwaltungsgericht. Ursprünglich habe Büdenbender vorgehabt, auch als First Lady weiter dort als Richterin zu arbeiten. In ihrem Arbeitsumfeld seien jedoch Zweifel laut geworden, ob die Richtertätigkeit mit der Rolle als Frau des Staatsoberhaupts vereinbar sei. Schon während Steinmeiers Zeit als Außenminister war Büdenbender von bestimmten Verfahren am Gericht freigestellt worden.

Eine Bestätigung für den Bericht gab es zunächst nicht. Steinmeier hatte mehrfach betont, über die künftige Rolle seiner Frau nicht vor der Wahl zum Bundespräsidenten sprechen zu wollen. Die Bundesversammlung kommt am Sonntag zur Wahl des neuen Staatsoberhaupts zusammen.