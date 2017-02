Video: Abendschau | 05.02.2017 | Agnes Taegner | Studiogast: Regine Günther

Stickstoffoxid-Belastung in Berlin - Umweltsenatorin will mehr Tempo-30-Zonen

05.02.17 | 21:11 Uhr

An vielen Stellen in Berlin ist die Luft stark mit Stickstoffoxiden belastet. Das Reizgas kommt vor allem von Dieselfahrzeugen. Ein Vorschlag zur Abhilfe: Tempo 30 an besonders belasteten Straßen. Das ist aber für Umweltsenatorin Günther nur eine kurzfristige Maßnahme.

In der Diskussion um erhöhte Stickstoffoxid-Belastungen in Berlin hat die Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) eine Ausweitung der Tempo-30-Zonen in der Stadt angekündigt. "Tempo 30 ist augenblicklich das Instrument der Wahl, was wir gerade an Hot-Spots jetzt ausdehnen wollen", sagte Günther am Sonntag dem rbb. Geprüft werden soll auch, besonders umweltverschmutzende Autos stärker finanziell zu fordern, sagte Günther am Sonntag dem rbb

ADAC: "Grüne Welle bei Tempo 30 im Berufsverkehr macht Sinn"

Laut Günther sind täglich 25.000 Berliner allein schon durch ihre Wohnlage hohen Schadstoffwerten ausgesetzt. Tempo 30 ist aber für die Umweltsenatorin nur eine kurzfristige Maßnahme. Es müssten langfristige Maßnahmen her, wie der Umbau der Infrastruktur, forderte Günther in der rbb-Abendschau. "Da sind wir dran." Sie führte den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, den Fahrradverkehr und mehr Ladestationen für Elektroautos als Ziele an. Das aber seien "Perspektiven für die nächsten fünf bis zehn Jahre". Der Verkehrsclub ADAC sperrt sich nicht grundsätzlich gegen eine Tempobeschränkung. "Eine grüne Welle bei Tempo 30 im Berufsverkehr zeitabhängig macht durchaus Sinn. Aber generell Tempo 30 bringt nichts", so ADAC-Verkehrsleiter Jörg Becker. Das hätten Untersuchungen in Bayern gezeigt. "Eher wird bei Tempo 30 der Schadstoffausstoß noch größer."

BUND: "Werte fast an allen großen Straßen überschritten"