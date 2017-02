Einen Monat vor Sammlungsende fehlen der Initiative für den Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tegel noch viele Unterschriften für ihr Volksbegehren. Bis 20. Februar seien rund 85.000 Unterschriften eingereicht worden, teilte die Landeswahlleitung am Dienstag mit. Erst am Montag hatte FDP-Sprecher Helmut Metzner von nur 60.000 gesammelten Unterschriften gesprochen.

Für einen Erfolg müssen bis 20. März mindestens sieben Prozent der Berliner Wahlberechtigten unterzeichnen - das wären etwa 174.000. Bislang wagen rund 15 Prozent der bisher geprüften Unterschriften ungültig. Daher müsste die Initiative noch einen zusätzlichen Puffer einplanen. Doch der Generalsekretär der Berliner FDP, Sebastian Czaja, erklärte: "In den letzten vier Wochen haben wir eindrucksvoll bewiesen, dass unser Ziel in greifbarer Nähe ist." Bis zur Abgabefrist müssten nun doppelt so viele Unterschriften gesammelt werden wie in den vergangenen vier Wochen, erklärte Czaja. "Dann haben wir es endgültig geschafft."