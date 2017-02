Michael Radewege Mittwoch, 01.02.2017 | 11:14 Uhr

Also wie immer viel Lärm um nichts, wenn ich schon höre wie ja tausende von Menschen gegen Trump demonstrieren und die Bilder sehe das dort immer wieder Muslime dagegen sind ,was ja verständlich ist, finde ich alles zu übertrieben die tausende die gegen Trump sind sind nicht die Millionen die für Ihn sind und somit nicht als Mehrheit zu deklarieren wie man es gerne hätte, es ist wie bei den Demos gegen die AFD, wenn dann nur 15 Leute kommen und Lärm machen werden Fotos so gemacht als wären es 50 und in den Medien ist von dutzenden zu lesen in welche Richtung diese Art & Weise der Berichterstattung gehen soll weiß zum Glück ja mittlerweile jeder Bürger der seinen Kopf nicht nur zum Haare schneiden hat.