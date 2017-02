Fachkräftemangel an sorbischen Schulen - Brandenburg will Lehrer aus Tschechien anwerben

27.02.17 | 20:44

Weil Brandenburg die Sorbisch-Lehrer fehlen, sollen Lehrer aus Tschechien an sorbischen Schulen in der Lausitz eingesetzt werden. Erste Schritte dazu wurden jetzt auf einem Treffen des Sorbischen Schulvereins mit einem Vertreter des Präsidenten der Region Ústí vereinbart, wie der sächsische Linken-Politiker Heiko Kosel am Montag in Dresden mitteilte. Auf seine Anregung hin fand das Treffen statt. Die tschechischen Partner böten dem sorbischen Volk eine entsprechende "Solidaritätsinitiative" an. Ein bloßes Abwerben tschechischer Lehrkräfte soll es aber nicht geben. Das wäre mit Blick auf die angespannte Arbeitsmarktlage in Tschechien kontraproduktiv, hieß es.



Viele Sorbisch-Lehrer gehen bald in Rente

Brandenburg und Sachsen hatten bereits im vergangenen Jahr Maßnahmen gegen den sich verschärfenden Mangel an Lehrern für Sorbisch und Niedersorbisch (Wendisch) angekündigt. Das Bundesland Sachsen, in dem an sorbischen Schulen bis 2025 insgesamt 99 Lehrer altersbedingt ausscheiden, sprach sich unter anderem dafür aus, Pädagogen aus Polen und Tschechien einzusetzen und den Zugang zum Sorbisch-Studium in Leipzig zu erleichtern. Brandenburg hält seine 76 Niedersorbisch-Lehrer zwar für ausreichend, um alle derzeitigen Angebote abzusichern. Mittelfristig brauche man aber weiteres Personal, hieß es im zuständigen Ministerium.



An Schülern fehlt es nicht

"Sorbische Aktuere sind sich der Tatsache bewusst, dass der Sorbisch-Unterricht in der Ober- und Niederlausitz nicht durch geringe Schülerzahlen, sondern wegen fehlender Lehrer ernsthaft gefährdet ist", erklärte Kosel. Da in Sachsen von 2017 bis etwa 2025 jährlich 10 bis 15 Lehrer nicht mehr zur Verfügung stünden, sei sofortiges Handeln notwendig. Die Idee, geeignete Lehrkräfte aus Polen, Tschechien und der Slowakei für einen Einsatz an sorbischen Schulen zu gewinnen, werde durch die Ministerien für Wissenschaft und Kultus in Sachsen geteilt. Beide seien nun in der Pflicht, eine unbürokratische Umsetzung zu ermöglichen.



