Zu viel Stickstoffdioxid an zwei Stellen in Potsdam

Mit Luftverschmutzung hat auch Brandenburg zu kämpfen: An zwei Messstellen in Potsdam überstieg die Stickstoffdioxidbelastung im Jahr 2016 den erlaubten Grenzwert. Aber auch in Cottbus und Frankfurt/Oder sind die Werte nah an der erlaubten Grenze.