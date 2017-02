Urteil im Brandstifterprozess Nauen erwartet - "Der Angeklagte wollte ein Rauchzeichen setzen"

08.02.17 | 08:13 Uhr

Die Staatsschutzkammer im Potsdamer Landgericht will am Donnerstag ihre Urteile über sechs Männer aus der rechten Szene in Nauen verkünden. Seit Ende November läuft der Prozess. Bei den Plädoyers der Verteidiger kam es zu grotesken Szenen. Von Lisa Steger

Die Turnhalle des Nauener Oberstufenzentrums ging im August 2015 in Flammen auf. Sie brannte komplett nieder, den Sachschaden bezifferte die Staatsanwaltschaft auf dreieinhalb Millionen Euro. Über Monate hinweg hatten einige Männer die Nauener zudem mit Straftaten schikaniert. Vor Gericht geht es unter anderem um eine zweite Brandstiftung - das Auto eines Polen wurde angezündet - sowie einen Krawall vor einer Stadtverordnetenversammlung, der dazu führte, dass sie abgebrochen wurde. In den Augen der Staatsanwälte war das eine Nötigung. Mutmaßlicher Kopf der Gruppe war Maik S., der in der kommenden Woche dreißig Jahre alt wird, früher für die NPD in der Nauener Stadtverordnetenversammlung saß.

Zwei Verteidiger, zwei Meinungen

Für Verwirrung bei allen Zuhörern sorgten die beiden Verteidiger des NPD-Mannes am Montag. Denn beide beantragten unterschiedliche Strafen. Zweieinhalb Jahre der eine, Pflichtverteidiger Jens-Michael Knaak, fünf Jahre der andere, Wahlverteidiger Ulli H. Boldt. "Herr S. entschloss sich, ein Rauchzeichen zu setzen", erklärte Knaak. Maik S. habe nicht gewollt, dass die Halle Feuer fing. Mit einem Wort: Es sei fahrlässige Brandstiftung gewesen. "Wer Feuer macht, will Feuer", befand dagegen Boldt. Er schränkte lediglich ein: Maik S. wollte, "dass die Halle beschädigt, vielleicht auch erheblich beschädigt wird, einen Vollbrand hat er nicht beabsichtigt." So oder so war es für Boldt eine Brandstiftung "mit schwerster Vorsatzform".

Einigkeit in zwei Punkten

Und was war das Motiv? "Natürlich ist die politisch rechte Gesinnung die Ursache und deshalb ist es auch hart zu bestrafen", verlangte Boldt, der selbst in seiner Jugend rechtsradikal gewesen sein soll – wozu er sich heute nicht mehr äußert. "Knaak hingegen teilte dem Gericht mit: "Herr S. war nicht generell gegen Flüchtlinge. Ich kann hier kein gefestigtes rechtsradikales Weltbild erkennen." Einig waren sich die beiden Anwälte immerhin in zwei Punkten: Maik S. solle vom Vorwurf, bei der Autobrandstiftung geholfen zu haben, freigesprochen werden – die Zeugen hätten ihn nicht eindeutig erkannt. Einen Freispruch verlangten die Verteidiger auch im Fall der Nötigung vor der Stadtverordnetenversammlung in Nauen im Februar 2015. "Es war keine Gefahrenlage", sagte Knaak. Und Boldt erklärte: "Maik S. hat dort völlig zulässig dagegen protestiert, dass die Bürger außen vor waren."

Rätselraten über Verteidigungsstrategie

Zwei Verteidiger – zwei Anträge: Kein Prozessbeobachter konnte sich erinnern, so etwas schon mal erlebt zu haben. Und die Verteidiger äußerten sich nicht dazu. Klar ist jedenfalls, dass Boldts Forderung von fünf Jahren bereits niedrig ist, die Forderung nach zweieinhalb Jahren erscheint gar unrealistisch. Denn für Maik S. möchte die Staatsanwaltschaft für die Turnhallenbrandstiftung und die Beihilfe zur Autobrandstiftung acht Jahre und neun Monate Haft. Hinzukommen soll eine Verurteilung wegen der Unruhen vor der Stadtverordnetenversammlung - als Nötigung. Darüber hinaus ist noch eine ältere Bewährungsstrafe wegen Hakenkreuzschmierereien offen. Für die Nötigung und die Hakenkreuze sollte Maik S. dem Staatsanwalt zufolge zusätzlich eine Strafe von einem Jahr und neun Monate bekommen. Vermutlich ging es dem Wahlverteidiger Ulli H. Boldt am Ende nur noch darum, die enorm hohe Strafe irgendwie zu reduzieren; möglicherweise dachte er, dass ein Antrag auf eine allzu niedrige Strafe nach hinten losgehen könnte. Doch das ist Spekulation.

Fast alle Beweisanträge abgelehnt

Während des Verfahrens hatten Maik S. und seine Anwälte die Kammer mit mindestens vierzig Beweisanträgen auf Trab gehalten. Unter anderem wollten sie ehemalige Klassenkameraden als Zeugen laden, die Maik S. eine ausländerfreundliche Gesinnung bescheinigen sollten. Fast alle Beweisanträge wurden abgelehnt. Die Strategie der Verteidiger ist aber nicht irrational. Das Kalkül mag sein: Man überschüttet das Gericht mit Beweisanträgen - in der Hoffnung, dass die Strafkammer bei einer der vielen Ablehnungen etwas falsch macht. Dann können die Verteidiger mit diesem Fehler in Revision gehen. Es gibt Fälle, in denen das tatsächlich klappt und der Bundesgerichtshof das Urteil aufhebt.

Mehrere Angeklagte hoffen auf Bewährung

Für einen weiteren mutmaßlichen Brandstifter, Dennis W., beantragte dessen Anwalt am Montag drei Jahre und drei Monate; die Staatsanwaltschaft forderte acht Jahre und drei Monate Haft. Ein dritter Mann, Christopher L., sollte nach dem Willen seines Verteidigers nur wegen Beihilfe zu Brandstiftung belangt werden. Andere, kleinere Taten kommen hinzu. Der Anwalt möchte eine Gesamtstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die Staatsanwaltschaft verlangte drei Jahre und neun Monate. Für zwei weitere mutmaßliche Helfer - Christian B. und Sebastian F. - beantragten deren Verteidiger Bewährungstrafen, wie auch schon die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte Thomas Frank E. hat nach Meinung des Staatsanwaltes nur Farbbeutel auf ein Büro der Linken geworfen und sollte dafür sechs Monate auf Bewährung bekommen; sein Verteidiger möchte eine Geldstrafe "im unteren Bereich".

Angeklagte distanzieren sich von Nazi-Ideologie

Die Angeklagten hatten das letzte Wort. "In den neun Monaten Untersuchungshaft hatte ich Kontakt zu ausländischen Bürgern und habe ihre Kultur kennengelernt", sagte Christopher L. "Es ist eine Tat, die ich zutiefst bereue", betonte Christian B. Und selbst Maik S., der als Wortführer der Gruppe gilt, stellte fest: "Es war das Dümmste, was ich je im Leben gemacht habe." Der ehemalige NPD-Funktionär entschuldigte sich bei der Lebensgefährtin, seinem Kind und seinen Eltern. "Mehr möchte ich nicht sagen." Seine Stimme war brüchig. Dann verstummte er.