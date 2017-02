Forschungsgeld wird gestrichen, Muslime stehen unter verschärfter Beobachtung, Einreisebestimmungen werden immer wieder geändert: Austauschstudenten aus Berlin erzählen, was sich in ihrem Alltag in den USA durch Donald Trump geändert hat.

"Ich bin gerade an der Uni in Bozeman, einer 43.000-Einwohner-Stadt in Montana. Mein Department hier und somit alle meine Kollegen forschen vor allem im Bereich erneuerbare Energien. Da hat der Antritt des neuen Präsidenten große Empörung und Angst ausgelöst, um Arbeitsplätze und Förderungsgeld. Das ist deutlich zu spüren, auch wenn es konkret auf mein Projekt keine Auswirkungen haben wird.

Kollegen, die gerade ihr PhD-Programm (Post-Doktor, d. Red.) oder ihren Master abgeschlossen haben, haben jetzt schon große Schwierigkeiten, eine Anstellung im Bereich der erneuerbaren Energien zu finden. Forschungseinrichtungen halten sich wohl aufgrund der unsicheren Lage erst einmal zurück.

Einige meiner Kolleginnen fühlen sich aufgrund ihres Geschlechts und Trumps Aussagen zur Rolle von Frauen besonders betroffen. Kaum eine, die ich kenne, hat nicht am "Frauenmarsch" in Helena (Hauptstadt des Bundesstaates Montana, d. Red.) teilgenommen.

Ich habe auch einige muslimische und mexikanische Kollegen. Muslimische Kollegen, sagen mir, dass sie sich gefangen fühlen. Keiner von ihnen traut sich, das Land zu verlassen, weil sie womöglich nicht zurückkommen und dann ihr Programm nicht beenden können. In so ein PhD-Programm steckt man fünf Jahre. Vor kurzem gab es dazu einen Protest muslimischer Studenten und Mitarbeiter an der Uni und auch ein Großteil der amerikanischen und nicht-muslimischen Studenten und Mitarbeiter haben daran teilgenommen. Alles verlief sehr friedlich.

Mexikanische Kollegen wirken bisher eher abwartend. Bei Gesprächen über die geplante Mauer wird nur der Kopf geschüttelt.

Der Wechsel ist also auch hier in Montana definitiv zu spüren und für fast alle sehr beunruhigend – das ist mein Eindruck. Die politischen Themen dominieren die Schlagzeilen und drücken auf die Gemüter. Also versuchen wir uns mit anderen Themen abzulenken. Aber immer wenn es um Politik und Donald Trump geht, sinkt die Stimmung."