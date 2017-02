Zwei Monate nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin bleibt die Bedrohungslage unverändert hoch. Man gehe nicht von einer nachlassenden Bedrohung aus, sagte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans Georg Maaßen, dem rbb.

Sollte der "Islamische Staat" (IS) in Syrien und dem Irak besiegt werden, sei das nicht das Ende der Terror-Organisation. Der IS sei auch in Nordafrika, Nigeria oder Afghanistan aktiv und werde versuchen dort weiter zu existieren, so Maaßen. Und je mehr der IS in Syrien und dem Irak unter Druck gerate, desto mehr könne sich auch die Sicherheitslage in Deutschland verschärfen - vor allem, wenn im gesamten Westen zu Terroranschlägen aufgerufen werde, sagte der Verfassungsschutz-Präsident.