Einen Monat vor Ablauf der Frist fehlen dem Volksbegehren gegen die Schließung des Flughafens Berlin-Tegel noch mehr als 100.000 Unterschriften.

Bisher hätten die Initiatoren mehr als 60.000 Unterschriften gesammelt, sagte der FDP-Sprecher Helmut Metzner. Man setze nun auf den Endspurt. Damit das Volksbegehren erfolgreich ist, sind rund 174.000 gültige Unterschriften nötig. Am 20. März endet die Aktion.

Unterzeichnen können Berliner auf Listen in Bürgerämtern, laut der FDP unter anderem aber auch an 18 Tankstellen in der Stadt.