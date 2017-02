In zwei Jahren ist in Berlin Schluss mit den City-WC-Anlagen von Wall: Die öffentliche Klo-Landschaft Berlins soll neu organisiert werden. Die Frage ist allerdings, wer das bezahlen soll. Und ob sich das für die Betreiber rechnet. Von Thomas Rautenberg

Noch ist es eine Zahl, versteckt auf Seite 65 des Entwurfes für den Nachtragshaushalt der rot-rot-grünen Koalition. 130 Millionen Euro will der Senat für öffentliche Toilettenanlagen bereitstellen und das verteilt über 15 Jahre. So lange soll der Betreibervertrag laufen, für den der Senat derzeit interessierte Unternehmen sucht. Pro Jahr würden demnach knapp neun Millionen Euro für den Aufbau, die Reinigung und natürlich die Instandhaltung der öffentlichen Toiletten zur Verfügung stehen, bestätigt Matthias Tang, Sprecher des zuständigen Senats für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz: "Wir haben das kalkuliert, und ich gehe mal davon aus, dass wir mit diesem Konzept eine gute Versorgung mit öffentlichen Toiletten hinbekommen."

Zur Erinnerung: Schon im Jahr 1992, also vor 25 Jahren, hat Berlin umgerechnet rund zehn Millionen Euro für die öffentlichen Toiletten bezahlt. Mit der Folge, dass sie vielfach niemand benutzen wollte oder konnte, weil sie zu verschmutzt oder defekt waren. Nun also sollen knapp neun Millionen Euro reichen. Mit welchem Geld der Senat die derzeit rund 285 City-Toiletten von Wall übernehmen oder durch eigene Anlagen ersetzen will, bleibt völlig offen. Das Unternehmen finanziert seine automatischen und vor allem barrierefreien Toiletten durch die Einnahmen aus der Stadtwerbung. Solche Kompensationsgeschäfte soll es nach dem Willen des Senats künftig nicht mehr geben. Alle Werbeverträge wurden vorsorglich gekündigt. Fakt ist: Zum Nulltarif wird es die City-Toiletten nicht geben, daran ließ Wall-Geschäftsführer Patrick Möller keinen Zweifel: "Das Land Berlin kann die Anlagen zum Zeitwert übernehmen, oder wir bauen die Toilettenhäuser dann Anfang 2019 wieder ab. Aber diese Entscheidung liegt nicht bei uns, sondern beim Land Berlin."

Viele Bezirksbürgermeister haben Sorge, dass sie am Ende nicht mit mehr, sondern mit deutlich weniger öffentlichen Toiletten für die Anwohner und Touristen dastehen könnten. Bei ihrer Ratssitzung am 23. Februar haben sie das Thema ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt.



Auch im Abgeordnetenhaus gibt es Gesprächsbedarf. FDP-Fraktionsvize Sybille Meister will in der bevorstehenden Haushaltsdebatte die geforderten 130 Millionen Euro Toilettengeld nicht so einfach durchwinken. Sie befürchtet, dass das Geld nicht da ausgegeben wird, wo es dringend benötigt wird. "Ich denke, dass das Geld für ideologische, politische Schwerpunkte verschwendet wird, statt das Geld dort auszugeben, wo es dringend benötigt - wie Kita- und Schulsanierung, Infrastruktursanierung und ähnlichen Dingen."