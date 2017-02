SPD, Linke und Grüne wollen ernst machen bei der Erhöhung der Steuer für Zweitwohnungen in Berlin. Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen kündigte am Freitag in der "Rheinischen Post" an: "Der Steuersatz für Zweitwohnungen wird von derzeit fünf in Richtung 15 Prozent erhöht." Berlin werde in Kürze einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen.



"Unser Ziel ist vor allem der Lenkungseffekt", zitiert das Blatt Kollatz-Ahnen. "Wir wollen mehr Menschen motivieren, in Berlin ihren Erstwohnsitz anzumelden."



Zahlreiche Menschen haben in Berlin nur einen Zweitwohnsitz angemeldet - Abgeordnete, Studenten oder häufige Besucher. Sie nutzen zwar die Infrastruktur der Stadt, zahlen jedoch nur Einkommenssteuer an ihrem Erstwohnsitz. Mehr Menschen, die ihren Hauptwohnsitz nach Berlin verlegen, bringen zudem Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich.