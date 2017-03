Audio: Inforadio | 13.03.2017 | Vis à Vis

Interview | Lompscher nach 100 Tagen im Amt - "Der Fokus lag nur auf Masse, Masse, Masse"

13.03.17 | 07:15 Uhr

Seit 100 Tagen ist Katrin Lompscher (Linke) Stadtentwicklungs-Senatorin. Die Hälfte dieser Zeit diskutierte die Stadt nur über ihren Staatssekretär Andrej Holm. Nun setzt Lompscher im rbb-Interview inhaltliche Akzente - und setzt sich von ihren SPD-Vorgängern ab.



Stadtentwicklungs-Senatorin Katrin Lompscher (Linke) will bei Bauprojekten von landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften Anwohner künftig besser informieren und beteiligen. Das kündigte Lompscher am Montag in einem langen Interview mit dem rbb-Inforadio an. Ein solches Verfahren sei mit den Wohnungsbaugesellschaften verabredet worden, sagte die Linken-Politikern, die seit rund 100 Tagen das Stadtentwicklungs-Ressort leitet.

In den Koalitionsverhandlungen hatte die SPD die Befürchtung geäußert, dass Bauprojekte durch mehr Bürgerbeteiligung verzögert werden könnten. Lompscher setzte sich in diesem Punkt nun auch öffentlich deutlich ab von der Politik ihrer SPD-Amtsvorgänger - namentlich Andreas Geisel (2014 - 2016) und Michael Müller (2011 - 2014).



"Vorher lag der Fokus auf Masse, Masse, Masse. Da ging es nur um die Zahlen. Ich finde, wir müssen die notwendige Quantität des Wohnungsbaus mit einer Qualität verbinden. Nur wenn ich Akzeptanz habe, kann ich etwas erreichen", sagte Lompscher. Ihre feste Überzeugung sei, dass der Wohnungsbau durch mehr Bürgerbeteiligung nicht verzögert, sondern erst ermöglicht werde.

Lompscher wünscht sich "sehr kämpferische Behörden"

Konkret habe ihre Verwaltung den städtischen Gesellschaften drei Prinzipien mit auf den Weg gegeben. "Wir haben ihnen gesagt, sie sollen frühzeitig mit Bebauungsvarianten an die Anwohner und die Nachbarschaft herantreten. Sie sollen deutlich machen, worin der Mehrwert des Vorhabens auch für die Nachbarschaft und für das Quartier besteht. Und sie sollen projektbegleitend Gremien einrichten, wo die Leute sich hinwenden können, wenn sie ein Problem, eine Frage oder eine Anregung haben", sagte Lompscher. Zudem forderte Lompscher die Bezirke auf, sich mehr als bislang mit Investoren anzulegen, wenn es um den Schutz von Mieterinnen und Mietern geht. "Ich wünsche mir sehr kämpferische Behörden, die auch manchmal das Ermessen sehr weit im Sinne der Mieterinnen und Mieter umsetzen", sagte Lompscher. Als Beispiel nannte sie die Milieuschutz-Verordnung, die die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen verbietet. Sie gilt in Gegenden, in denen viele Mieter aus ihrer Wohnung verdrängt worden sind, weil ein Investor das ganze Haus kaufte und die Wohnungen dann einzeln zum Verkauf anbot. Entsprechende Verbote durch die Bezirke versuchten Käufer jedoch häufig zu umgehen.

"Wenn ich sehe, wie sich die Stadt entwickelt hat, gerade in den letzten Jahren, wo sich durch den Boom und die Zuzüge die kapitalistische Seite der Stadtentwicklung verstärkt, da habe ich das Gefühl, wir haben eine große Aufgabe", umfasste Lompscher die große Linie ihrer Politik. Auch wenn Kinderläden oder andere Gewerbetreibende verdrängt werden sollen, müsse man "auf lokaler Ebene mit großer Konsequenz" Verhandlungen führen und sich in "Konflikt begeben mit Hauseigentümern".



"Wir müssen andere Formate für Partizipation entwickeln"

Zur Entlassung ihres Staatssekretärs Andrej Holm durch den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) räumte Lompscher ein, dass die Stimmung in der Koalition durch diesen Konflikt sehr angespannt gewesen sei. Die Linke habe unterschätzt, wieviel Widerstand die Stasi-Vergangenheit Holms ausgelöst habe. Lompscher sprach in dem Zusammenhang jedoch auch davon, dass Holms begonnene Ausbildung zum Stasi-Offizier aus ihrer Sicht nur eine "unbedeutende biografische Episode" gewesen sei.

Holm habe idealtypisch für das Versprechen der Koalition gestanden, Politik auf Augenhöhe zu machen, weil er mit vielen Mieter-Initiativen vernetzt gewesen sei. "Da diese Verbindung jetzt nicht mehr existiert, müssen wir andere Formate für den Dialog und für Partizipation und Austausch auf Augenhöhe entwickeln", sagte Lompscher. Zum derzeitigen Arbeitsklima in der Koalition sagte Lompscher, dass die Abläufe und Absprachen "so langsam aber sicher" funktionierten, und dass man Vertrauen ineinander habe. "Ich glaube, die Koalition hat sich aus der Anfangsschwierigkeit rausbewegt", so Lompscher.



rbb|24-Speed-Dating: 4 ungewöhnliche Fragen an Katrin Lompscher Woran haben Sie in Ihrem Privatleben gemerkt, dass Sie wieder Senatorin sind? Daran, dass sich mein Privatleben nur noch auf das Wochenende beschränkt. Wenn ich nicht in der Politik gelandet wäre, würde ich heute... ...natürlich auf dem Bau arbeiten und schöne Dinge planen.



Wohnen Sie zur Miete? Ja



Um welchen Ort machen Sie in Berlin einen großen Bogen?



Ehrlich gesagt ist das bisher der Schlossplatz gewesen.

Mit Katrin Lompscher sprach Thorsten Gabriel für Inforadio. Dieser Text ist eine redigierte und gekürzte Fassung. Das vollständige Gespräch können Sie oben im Beitrag im Audio hören.