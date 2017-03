Audio: Radioeins | 17.03.2017 | Interview mit Thorsten Gabriel: Nancy Fischer

Interview | rbb-Experte Thorsten Gabriel über 100 Tage Rot-Rot-Grün - "Das Stichwort 'gutes Regieren' nimmt keiner mehr in den Mund"

17.03.17 | 13:45 Uhr

Seit 100 Tagen ist der rot-rot-grüne Berliner Senat im Amt. Nach dem holprigen Start mit der Holm-Affäre habe man sich mit Ach und Krach eingespielt, sagt Thorsten Gabriel von der rbb-Landespolitik. Aber die nächsten Jahre könnte es seiner Einschätzung nach durchaus knirschen.



rbb: Thorsten Gabriel, die rot-rot-grüne Koalition ist am Samstag 100 Tage im Amt. Schauen wir uns mal die wichtigsten Ressorts an: Stadtentwicklung und Wohnen ist zum Beispiel ein großes Thema. Ist die Holm-Affäre jetzt endgültig überwunden, und wie geht es jetzt weiter mit dem Wohnungsbau? Thorsten Gabriel: Naja, überwunden insofern, als man sich wieder zusammengerauft hat in der Koalition, nachdem ja viel Porzellan zerschlagen worden war. Was den Wohnungsbau angeht, muss man sagen: Das ist nach wie vor eine holprige Angelegenheit - und ja nur eine Facette des Bemühens, die Mieten bezahlbar zu halten. Vor allen Dingen wollte man Andrej Holm ja haben, um ihn quasi als Teil der außerparlamentarischen Opposition, der Initiativen, mit einzubinden. Das ist nun nicht gelungen. Es bleibt aber die Aufgabe, auf der einen Seite den Wohnungsbau anzukurbeln und auf der anderen Seite zu wissen, dass auch das wieder zum Teil Probleme bringt. Denn während die einen sagen: 'Neue Wohnungen sind wichtig, egal wie teuer sie sind', sagte die anderen sagen: 'Der teure Neubau treibt auch über den Mietspiegel die Bestandsmieten nach oben'. Darauf reagiert der Senat, indem er sagt: 'Wir wollen Investoren dazu bringen, immer auch einen bestimmten Anteil Fläche für Sozialwohnungen zu errichten'. Daraufhin hört man dann wieder andere alarmiert rufen: 'Das verschreckt die Investoren". Es bleibt kompliziert.



Neben fehlenden Wohnungen sind ja auch die kaputten Schulen eines der größten Probleme Berlins. Hat denn das Bildungsressort bislang etwas erreicht? Es gibt zumindest eine sehr detaillierte Aufstellung, was alles saniert werden muss. Man weiß auch, wie viele Schulen neu gebaut werden müssen, und auch das Geld ist erst mal dafür da. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht und sicher auf der Haben-Seite zu verbuchen. Ansonsten muss man beim Bildungsressort sagen, dass es da ja auch gerade so etwas wie eine Schulnote gab, nämlich eine Studie, die die Schulstrukturreform analysiert hat, die die Stadt vor sechs Jahren vollzogen hat, also die Abschaffung der Real- und Hauptschulen und ihre Zusammenfassung zur Sekundarschule. Da zeigt sich, dass die Bildungssenatorin noch Hausaufgaben machen muzss, um die Qualität zu verbessern. Denn die Studie sagt, dass sich die Leistungen der Schüler an den Sekundarschulen nicht wirklich verbessert haben.

Was machen denn eigentlich die Finanzen? Von Finanzsenator Kollatz-Ahnen hört man seitdem er den fetten Überschuss bekanntgab, kaum etwas gehört. Wenn man vom Finanzsenator wenig hört, heißt das eigentlich immer, dass der Laden läuft. So ist das hier auch: Berlin konnte im vergangenen Jahr einen satten Überschuss von 1,25 Milliarden Euro verzeichnen. Der passte eigentlich wunderbar zu dem, was sich die Koalition an Investitionen vorgenommen hat, siehe die Schulen und den Wohnungsbau. Das ist natürlich nicht sein Verdienst. Dass die Lage so gut ist, hängt mit der wachsenden Stadt und mit der Konjunkturlage insgesamt zusammen. Es muss aber nicht unbedingt so bleiben. Der Finanzsenator muss also auf der einen Seite sehen, dass Geld ausgegeben werden kann, aber auf der anderen Seite auch sinnvoll haushalten für schlechtere Zeiten.

Manchmal läuft es, manchmal hakt es noch - wie ist denn Ihre Einschätzung insgesamt: Arbeitet der Senat mittlerweile eingespielt? Ja, so mit Ach und Krach. Das große Stichwort vom "guten Regieren", das SPD, Linke und Grüne mal mit viel Tamtam vor sich her getragen haben, will im Moment niemand mehr so richtig in den Mund nehmen. Sie waren angetreten, um zu sagen: Rot-Schwarz war am Ende schlimm, wir kriegen das besser hin. Jetzt merken sie: Zu dritt ist das echt eine komplizierte Sache. Man verzettelt sich da auf ganz unterschiedliche Weise. Jede Partei hat ihre Mitglieder und Anhänger im Rücken, die ganz unterschiedliche Erwartungen haben. Die Probleme sind nach wie vor die gleichen, wir haben sie ja in Teilen gerade angesprochen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass wir in den kommenden Jahren erleben werden, dass das ein völlig reibungsloses Regierungsbündnis wird. Ich vermute eher, dass diese Koalition immer wieder unvorhergesehen in Konflikte schlittern und sich mit sich selbst verzanken wird. Es wird sich immer wieder die Frage stellen, ob die drei es wohl die vollen fünf Jahre lang durchhalten werden.

Das Gespräch führte Nancy Fischer, Radioeins.