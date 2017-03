Cohn Berlin Freitag, 24.03.2017 | 06:25 Uhr

Free Wifi, kommt einem bekannt vor.

Erst in der U Bahn, dann im ICE und nun im Krankenhaus.



In der heutigen Zeit ist das sehr sehr wichtig!



Man braucht auch freien WLAN Zugang, um sich essen zu bestellen, weil Krankenhaus Essen ka bekanntlich nicht schmeckt. Und freies WLAN um sich zu erkundigen, wie man sich gegen den Krankenhauskeim schützt, am Besten gleich eine Putzkraft bestellen. Und dann am Besten noch eine Pflegekraft, denn es ist ja bekannt, dass die Krankenhäuser unterbesetzt sind.



Das alles kann man nun bestellen, dank des freien Wlans.



Danke!



Sorry, aber wie wäre es mal, wenn man sich um die wirklichen Probleme kümmert? Aber das ist ja zuviel verlangt!