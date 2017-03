Audio: Inforadio | 23.03.2017 | Interview mit Senator Kollatz-Ahnen

Interview | 100 Tage Rot-Rot-Grün - Kollatz-Ahnen: Zweitwohnungssteuer soll verdreifacht werden

23.03.17 | 10:59 Uhr

Noch im April will der Senat die Zweitwohnungssteuer in Berlin anheben und zwar von fünf auf 15 Prozent, kündigte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) im rbb-Interview an. Bei der Rekommunalisierung des Stromnetzes sei dagegen mehr Geduld gefordert.

Bis spätestens Mitte April soll die Zweitwohnungsteuer in Berlin von fünf auf 15 Prozent angehoben werden. Das sagte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Donnerstag im rbb. Damit wird eine Vereinbarung aus dem rot-rot-grünen Koalitionsvertrag umgesetzt. Es gehe dabei nicht darum, über die Zweitwohnungssteuer mehr Geld einzunehmen, sondern Anreize zu schaffen, sich in Berlin anzumelden. "Alle großen Städte leiden darunter, dass es eine durchaus einkommensstarke Gruppe gibt, die sich Zweitwohnungen anschafft in diesen Städten, aber dort eigentlich nur ganz selten ist", erklärte der Finanzsenator im rbb. Menschen mit Zweitwohnsitz nutzen zwar die Infrastruktur der Stadt, zahlen jedoch nur Einkommenssteuer an ihrem Erstwohnsitz. "Diejenigen die hier öfter sind, wollen wir auf jeden Fall gewinnen, um sich in Berlin anzumelden", betonte Kollatz-Ahnen.

Potsdamer Zweitwohnungssteuer liegt noch höher

Das brächte ein Vielfaches an frischem Steuergeld, auch im Vergleich zu einer höheren Zweitwohnungssteuer. Mehr Menschen, die ihren Hauptwohnsitz nach Berlin verlegen, bringen zudem Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich. Mit den angestrebten 15 Prozent liege Berlin im Mittelfeld, so der Finanzsenator. Potsdam erhebe eine Zweitwohnungssteuer von 20 Prozent, in Hannover liege sie bei zehn Prozent. Der Bund der Steuerzahler Berlin kritisierte Kollatz-Ahnens Plan als "Versuch, noch weitere Steuern durchzusetzen". "Es mag sein, dass es für einen Berliner zunächst vielleicht egal oder sogar begrüßenswert erscheinen mag, wenn auswärtige Wohnungsmieter oder –eigentümer in Berlin vom Fiskus zur Kasse gebeten werden. Eine bundesweite Ausweitung des Trends zu Zweitwohnungssteuern würde dann aber auch Berliner treffen, die Zweitwohnungen woanders unterhalten", kommentierte der Verein auf der Facebook-Seite von rbb|24. "Zweitwohnungen unterhalten zu müssen, muss dabei ja auch nicht unbedingt ein Anzeichen für eine besondere Leistungsfähigkeit darstellen. Möglicherweise ist die Zweitwohnung sogar notwendig, um die Berufstätigkeit oder familiäre Bindungen aufrecht zu erhalten. In diesem Falle wäre die Zweitwohnung eher eine zusätzliche notwenige Belastung. Auch bei einer Zweitwohnung aus Luxusgründen, muss man sehen, dass ja niemand gleichzeitig an zwei Orten die Vorzüge einer Stadt genießen kann und jeder irgendwo seine Steuern zahlt."

Konzessionsverfahren für Stromnetz zieht sich hin

Erkennbare Fortschritte sieht Finanzsenator Kollatz-Ahnen beim Thema Schulsanierung und Schulneubau. Beim Aufbau der Ergänzungsbauten in modularer Bauweise sei man deutlich schneller geworden. "Wir haben im Nachtragshaushalt außerdem eine deutliche Personalaufstockung bei den Bezirken drin stehen und da ist natürlich das Thema Schulsanierung ein sehr vorrangiges Thema", so der Finanzsenator weiter. Rot-Rot-Grün hat im Koalitionsvertrag zudem vereinbart, alle Energienetze in Berlin in die öffentliche Hand zu nehmen. Das Stromnetz wird allerdings in einem Konzessionsverfahren vergeben, und mit Blick auf das laufende Verfahren wirbt Kollatz-Ahnen um Geduld. Einer der Bewerber habe über 200 Verfahrensrügen ausgesprochen. "Bei über 200 Rügen kann man sich vorstellen, dass da vielleicht nicht das Interesse an einer schnellen Entscheidung dominiert", so Kollatz-Ahnen. "Aber wir werden das ordentlich abarbeiten." Das Interview mit Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen führte Jan Menzel, Inforadio. Das Gespräch im Wortlaut können Sie nachhören, wenn sie auf das Bild oben im Header klicken.