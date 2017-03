20 Millionen Euro eingeplant - Berlin bekommt 47 neue Radwege

14.03.17 | 07:25 Uhr

Der Senat hat entschieden, wo die ersten neuen Radwege entstehen sollen. Jeder Bezirk bekommt etwas von den 20 Millionen Euro, die im Nachtragshaushalt dafür vorgesehen sind. Sogar die Initiative Fahrradvolksentscheid ist vorsichtig optimistisch. Von Tina Friedrich

In Berlin soll in diesem Jahr mit dem Bau von 47 neuen Radwegen begonnen werden - in allen Bezirken. Das schreibt Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) an den Hauptausschuss, der die Mittel dafür bereitstellt. Im Nachtragshaushalt sind mehr als 20 Millionen Euro vorgesehen. Von diesem Geld sollen aber nicht nur die "Neubeginner-Projekte" finanziert werden, sondern außerdem auch noch 39 Sanierungsvorhaben, die bereits vom rot-schwarzen Senat geplant wurden, sowie neue Rad-Wegweiser.

Räumliche Trennung könnte doch noch kommen

"Immerhin geht es jetzt in einer relevanten Größenordnung voran", kommentiert der Sprecher der Initiative Radvolksentscheid, Heinrich Strößenreuther, die Liste der Bauprojekte. Auch wenn er kritisiert, dass viel zu oft nur ein Schutzweg geplant sei, also lediglich eine Bodenmarkierung für Radfahrer, die von Autofahrern leicht missachtet oder zugeparkt werden könnte. "Wir sind da ein bisschen stinkig, weil das schneller Aktionismus ist", so Strößenreuther zu rbb|24. Er hätte lieber echte räumliche Grenzen zwischen Radweg und Straße gesehen, also zum Beispiel kleine Kunststoffpoller. Poller könnten aber trotzdem kommen, beschwichtigt der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Abgeordnetenhaus, Stefan Gelbhaar. In der Liste des Senats steht bei jeder Adresse auch dabei, welche Art Radweg geplant ist: Von "Asphaltierung" über "Schutzstreifen" bis "Zweirichtungsradweg" ist alles dabei. "Der Hinweis der Initiative, keine alten Standards zu bauen, ist richtig", sagt Gelbhaar. "Wir müssen aber vor allem darauf achten, neue Standards nicht zu verhindern." Wenn Radschutzstreifen eine gewisse Breite haben, ließen sich Poller möglicherweise ganz leicht hinzufügen, so Gelbhaar.

Geld kann auch 2018 noch ausgegeben werden

Für den Ausbau der Radwegeinfrastruktur sollte jeder Bezirk zwei neue Ingenieursstellen erhalten. Planung und Beauftragung der neuen Radwege seien das Teuerste am Planungsprozess, sagt Gelbhaar. Auch dafür gibt es zusätzliches Geld. In Lichtenberg werden die beiden neuen Positionen noch im März ausgeschrieben, sagt Fabian Peter vom Bezirksamt rbb|24. es sei allerdings auch nicht mehr so einfach, alles Geld auszugeben, fügt er hinzu. Denn die Baufirmen wittern Morgenluft: Das Land Berlin investiert derzeit nicht nur in den Ausbau der Radwege, sondern auch in die Sanierung der Schulen. Das wissen die Firmen, deshalb steigen die Preise. "Wir haben aber bisher alles Geld verbauen können", sagt Peter. Sollte das im Zusammenhang mit den Radwegen nicht möglich sein, können die Bezirke das Geld in das kommende Jahr zu übertragen und zu den 40 Millionen Euro hinzufügen, die laut Koalitionsvertrag 2018 für die Radinfrastruktur vorgesehen sind. So soll sichergestellt werden, dass die neuen Radwege nicht am Ende an langfristigen Umsetzungsprozessen scheitern.

Strecken für Radschnellwege sollen bis Jahresende stehen

Henner Schmidt von der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus befürwortet die Investitionen. "Die Beseitigung von Gefahrenstellen für Radfahrer, die Reparatur bestehender Radwege und Lückenschlüsse im Radwegenetz sind begrüßenswert", sagt er. Die Projekte dürften nur nicht zulasten der Autofahrer gehen, so Schmidt weiter, "zum Beispiel beim kürzlichen Vorstoß, Fahrspuren an der Frankfurter Allee wegfallen zu lassen." Erst vergangenen Woche hatte der Senat bekannt gegeben, zwölf Trassen für Radschnellwege zu prüfen. Sie sollen Ziele am Stadtrand schneller per Fahrrad an das Zentrum anbinden. Sie sind mindestens vier Meter breit, mindestens drei Kilometer lang und verlaufen möglichst ohne Gegenverkehr. Die Auswahl erfolgte nach genauen Kriterien und einem Schulnotensystem. 30 Strecken wurden unter Aspekten wie Kosten, Machbarkeit, Verbindungsfunktion und Wirtschaftlichkeit getestet. Die zwölf Bestbenoteten wurden ausgewählt und sollen nun näher untersucht werden. Bis erste Radschnellwege fertig sind, dauere es mindestens noch drei bis vier Jahre, schätzt der zuständige Staatssekretär Holger Kirchner (Grüne). Ende dieses Jahres sollen die genauen Strecken feststehen.

Die geplanten "Neubeginner-Projekte" 2017 (vom Senat geschätzte Kosten)

Für Wegweisung sind zusätzlich insgesamt 300.000 Euro vorgesehen.

Charlottenburg-Wilmersdorf Dovestraße Schutzstreifen

400.000 Euro Brandenburgische Straße Schutzstreifen 300.000 Euro Ernst-Reuter-Platz Zweirichtungsradwege 500.000 Euro



Friedrichshain-Kreuzberg Hasenheide Radfahrstreifen 200.000 Euro Stralauer Allee

Radweg 300.000 Euro Frankfurter Allee Schutzstreifen 100.000 Euro Friedenstraße

Querung Landsberger Allee 200.000 Euro Mariannenstraße Asphaltierung 200.000 Euro



Lichtenberg Hegemeisterweg Asphaltierung 500.000 Euro Fanningerstraße westlich Atzpodienstraße Asphaltierung 400.000 Euro Seefelder Straße Radweganbindung

100.000 Euro Gensinger Straße Schutzstreifen 100.000 Euro

Siegfriedstraße (Nord) Mittelinseln 100.000 Euro Siegfriedstraße (Süd) Schutzstreifen 300.000 Euro

Marzahn-Hellersdorf Hoyerswerdaer Straße - Landesgrenze Radweg 200.000 Euro

Marzahner Chaussee Ostbahn-AdK Schutzstreifen/Radweg 400.000 Euro



Mitte Chausseestraße Schutzstreifen 145.000 Euro (BPU*)

Kameruner Straße/Togostraße Asphaltierung/Fahraddstraße 400.000 Euro

Residenzstraße Schutzstreifen 200.000 Euro Wullenwebersteg Rampe 114.500 Euro (BPU*) *BPU = Angaben gemäß Bauplanungsunterlage

Neukölln Friedelstraße Asphaltierung 500.000 Euro Oderstraße Radweg/Asphaltierung 400.000 Euro

Braunschweiger Straße Ost Asphaltierung 400.000 Euro

Pankow Neumannstraße Schutzstreifen 300.000 Euro Pasewalker Str. (Löffelbrücke- Bhf. Heinersdorf) Schutzstreifen 200.000 Euro

Niederstraße-Tollerstraße Asphaltierung 200.000 Euro

Hielscherstraße Asphaltierung 500.000 Euro Neukirchstraße Ost Asphaltierung 200.000 Euro Danziger Straße Prenzlauer Allee - Bötzowstraße 400.000 Euro



Reinickendorf Oraniendamm-Dianastraße-Artemisstraße gem. Rad-und Gehwege 495.000 Euro (BPU*) Jörsstraße Jörsstraße 147.000 Euro (BPU*)

*BPU = Angaben gemäß Bauplanungsunterlage

Spandau Kisselnallee Radweg/Schutzstreifen 500.000 Euro Hamburger Straße - Landesgrenze gem. Rad-und Gehweg 200.000 Euro Seegefelder Straße Schutzstreifen 400.000 Euro

Heerstraße Pichelsdorfer Straße - Freybrücke Radwege 400.000 Euro

Schönwalder Allee - Landesgrenze Geh- und Radweg 330.000 Euro (BPU*) *BPU = Angaben gemäß Bauplanungsunterlage

Steglitz-Zehlendorf Clayallee Radweg / Schutzstreifen 300.000 Euro

Brauerstraße Asphaltierung 400.000 Euro Königsweg Brückenbereich-Hohentwielsteig Asphaltierung 200.000 Euro



Tempelhof-Schöneberg Marienfelder Allee Schutzstreifen 200.000 Euro Boelckestraße Schutzstreifen 400.000 Euro

Potsdamer Straße/Alvenslebener Straße Ampel 100.000 Euro Schöneberger Straße Schutzstreifen 150.000 Euro

Mariendorfer Hafenweg (Teltowkanal - Lankwitzer Straße) 400.000 Euro

Treptow-Köpenick Elsenstraße Nordseite Radweg 300.000 Euro

Rummelsburger Straße/Landstraße

(Treskowallee-Am Walde) Radweg/Schutzstreifen 200.000 Euro

An der Wuhlheide (nördl.Seite) Schutzstreifen 100.000 Euro