Die Menschenrechtsorganisation "Amnesty International" sowie die Initiativen "Schwarze Menschen in Deutschland" und "Berlin Postkolonial" fordern eine Umbenennung der Wissmannstraße in Berlin-Neukölln.

Die Wissmannstraße würdige Hermann von Wissmann (1853-1905), der als Reichskommissar für Ostafrika mit seinen Truppen den Widerstand der Küstenbevölkerung in "Deutsch-Ostafrika", dem heutigen Tansania, unterdrückte und dafür als Kriegsheld gefeiert wurde, kritisierten die Organisationen am Dienstag in Berlin. Als Kolonialgouverneur habe Wissmann die Besteuerung der einheimischen Bevölkerung vorbereitet, die später den Maji-Maji-Krieg auslöste. In diesem Konflikt seien mindestens 100.000 Einheimische gestorben. Für diese Verbrechen sollte Wissmann nicht mit einem Straßennamen geehrt werden, hieß es.

Andere Städte wie Erfurt, Leipzig, Frankfurt an der Oder, Bochum, Stuttgart oder Korntal-Münchingen hätten es vorgemacht und ihre Wissmannstraßen umbenannt. Berlin sei die einzige Stadt bundesweit, in der bis heute zwei Wissmannstraßen zu finden seien.

Die zweite ist in Berlin-Grunewald.



Um ihrer Umbenennungsforderung Nachdruck zu verleihen, laden die Organisationen am Samstag um 13 Uhr zu einem mehrstündigen Informations- und Bühnenprogramm an der Wissmannstraße/Ecke Hasenheide ein. Das Motto lautet "Decolonize Berlin Neukölln".