Das Spektrum der Impfskeptiker ist groß. Unseriöse Webseiten im Internet verbreiten beispielsweise den Mythos, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Masern-Impfung und der Entwicklung von Autismus bei Kindern gebe. Das behauptete der britische Chirurg Andrew Wakefield in der Zeitschrift "The Lancet". Im Nachhinein wurde bekannt, dass Wakefield zuvor Geld von Anwälten erhalten hatte, die Eltern autistischer Kinder vor Gericht gegen Pharmafirmen vertreten hatten. Die Ergebnisse der Studie wurden durch andere Studien widerlegt. 2008 wurde Wakefield wegen unethischer Forschungsmethoden die wissenschaftliche Zulassung entzogen, The Lancet zog den Artikel als "komplett falsch" zurück.

Aber auch unter den Kinderärzten gibt es einzelne Ärzte, die eine eher skeptische Haltung zum Impfen haben. Häufig sind es antroposophische Ärzte, die sich auf Lehren von Rudolf Steiner berufen. Wohl auch, weil in der Vergangenheit mehrere Masern-Ausbrüche an Waldorfschulen und Waldorf-Kindergärten stattfanden, hat die Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte ihre Stellungnahme zum Thema Masern im Januar 2016 überarbeitet. Darin finden sich nun auch Passagen wie: "Familien mit mehreren Kindern, in denen die älteren Kinder nicht geimpft sind, müssen sich die Frage stellen, ob sie nicht zugunsten des Säuglings die älteren Kinder und gegenenenfalls die Eltern impfen lassen." Auch die Nebenwirkungen des Impfens werden wissenschaftlich seriös dargestellt. Genannt werden Fieber und Hautausschlag, bei einem von 500 Geimpften würden zudem Fieberkrämpfe auftreten - dazu würden aber ohnehin vier Prozent aller 0,5 bis 5-jährigen Kinder neigen.



Behauptet wird in der Veröffentlichung allerdings auch, dass sich hochfiebernde Erkrankungen im frühen Kindesalter, zu denen auch die Masern zählt, günstig auf die Reifung des Immunsystems auswirken könnten. Auch würde das Durchmachen von Masern eine Schutzwirkung im Hinblick auf das Auftreten von Allergien haben. Diese Behauptungen sind laut RKI wissenschaftlich nicht belegt.



Das geht aus Antworten zu den 20 häufigsten Einwänden gegen das Impfen hervor, die das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut im Jahr 2016 veröffentlicht haben.

Zum Thema Reifung des Immunsystems heißt es dort, dass wissenschaftliche Studien bislang nicht belegen konnten, dass nicht geimpfte Kinder sich geistig oder körperlich besser entwickeln als geimpfte. Dies wäre auch nicht plausibel. Die verfügbaren Schutzimpfungen richten sich gegen rund ein Dutzend besonders häufig auftretender oder gefährlicher Erreger – mit hunderten weiteren Erregern müsse sich das Immunsystem täglich auseinandersetzen. Auch die Impfungen selber trainerten das Immunsystem - helfen aber, gesundheitliche Komplikationen bis hin zu Todesfällen zu vermeiden.



Zum Thema Allergien heißt es dort, dass es zwar zwei Studien gebe, die bei ungeimpften Kindern weniger Exzeme und weniger Asthma beobachtet hätten. Einen ursächlichen Zusammenhang konnten diese Studie jedoch nicht belegen. Zudem habe es in der DDR, wo eine gesetzliche Impfpflicht bestand und fast alle Kinder geimpft wurden, kaum Allergien gegeben. Diese nahmen in Ostdeutschland erst nach der Wende zu, während gleichzeitig die Impfquoten sanken.