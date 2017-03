Die türkische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt drei Verdächtige festgenommen. Sie seien deutsche Staatsbürger mit libanesischen Wurzeln, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.



Die Männer wurden schon in der vergangenen Woche am Flughafen Atatürk in Istanbul festgesetzt. Sie stehen unter dem Verdacht, Verbindungen zum Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri gehabt zu haben. Bereits zuvor hatten die türkischen Behörden in der Küstenstadt Izmir einen Mann wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Amri festgenommen.



Der Tunesier Anis Amri war im Dezember mit einem LKW auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren. Dabei wurden 12 Menschen getötet und 65 verletzt.