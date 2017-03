Interview | Wohnraumversorgung Berlin - "Die Mietenbremse greift nicht richtig"

20.03.17 | 07:13 Uhr

"Wohnraumversorgung Berlin"ist der nüchterne Name einer neuen Institution, die für gerechte Mieten sorgen soll. Leiter Jan Kuhnert sagt, die besten Ideen nützten nichts, wenn keiner sie umsetzt oder kontrolliert. Den Glauben an die Mieterstadt hat er nicht verloren.

Jan Kuhnert war Mitbegründer und Sprecher der "Initiative Berliner Mietenvolksentscheid". Fast 50.000 Berlinerinnen und Berliner unterschrieben 2015 für eine sozialere Wohnungspolitik. Die Initiative erreichte, dass 2016 das Wohnraumversorgungsgesetz [externer Link] verabschiedet wurde. Es beinhaltet unter anderem, dass mehr landeseigene Wohnungen an sozial Bedürftige vergeben werden müssen und dass zu hohe Mieten gekappt werden. Außerdem wurde die Einrichtung der "Wohnraumversorgung Berlin", einer Anstalt öffentlichen Rechts, beschlossen - sie soll die Umsetzung der neuen Regelungen kontrollieren. Seit November 2016 ist Jan Kuhnert Chef dieser Institution. Ute Barthel und Jana Göbel haben ihn gefragt, was passieren muss, damit Wohnungen in Berlin bezahlbar sind.

Herr Kuhnert, es gibt ein Maßnahmenpaket, um die rasant steigenden Mieten in Berlin in den Griff zu bekommen. Wie würden Sie die Wirkung dieser Maßnahmen einschätzen?

Im Tenor sind die Maßnahmen sehr bemüht, aber oft greifen sie nicht. Erstens ist es ganz wichtig, dass eine Regelung nicht hilft, wenn es keinen gibt, der sie umsetzt. Wenn in den Ämtern kein Personal da ist, um Auflagen zu kontrollieren, dann kann der Vermieter machen, was er will. Zweitens: Die meisten Regeln haben Ausnahmen, so dass am Ende die Wirkung der Instrumente nicht ankommt.

Können Sie ein Beispiel nennen, wo es gut funktioniert hat, und ein Beispiel, wo Sie sagen würden, es ist schief gegangen?

Der Milieuschutz ist ein Instrument, das greift, wenn es vernünftig umgesetzt wird. Was nicht richtig greift, ist die Mietenbremse. Zum einen braucht der Mieter den Mut, seinen Vermieter zu fragen: Wie teuer war die Wohnung eigentlich vorher? Und dann müsste er vielleicht auch noch vor Gericht klagen. Zum anderen gibt es die Ausnahme Vollmodernisierung. Das heißt, wenn ein Vermieter die Miete erhöhen will, dann macht er das, was wir eigentlich gerade vermeiden wollen – er modernisiert das Haus so teuer, dass die Menschen, die drin sind, sich das nicht mehr leisten können. Das heißt, das Instrument ist gut gemeint - löst aber durch die Ausnahmeregelung das glatte Gegenteil aus.

Konnten durch diese Maßnahmen die Mietsteigerungen gebremst werden?

Es wird dadurch keine Wohnung billiger. Die Maßnahmen sind lediglich Schutzinstrumente, die den derzeitigen - nicht guten Zustand - festschreiben. Man versucht, den dramatischen Mietenanstieg zu bremsen. Aber es gibt höchstens für einige Wohnungen eine etwas langsamere Mietenentwicklung. Für den größten Teil gibt es aber durch Modernisierungen eine Mietenexplosion.

Was kann die neue Landesregierung tun, um die Mieter besser zu schützen?

In der Koalitionsvereinbarung gibt es Vorschläge, die die Bezirke befähigen, mehr Personal einzusetzen. Da kann man hoffen, dass etwas mehr passiert. Im Koalitionsvertrag ist ebenfalls das Vorkaufsrecht für den Bezirk festgehalten, zum Beispiel bei unbegründet langem Leerstand. Wenn der Bezirk aber kein Geld hat, kann er kein Vorkaufsrecht geltend machen. Hier soll es Regelungen geben, damit der Bezirk dann trotzdem eingreifen kann. Das ist wichtig, weil die Vermieter damit das Signal bekommen: 'Halt, hier kannst du nicht jeden Quatsch machen'. Außerdem versucht die neue Landesregierung, mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen ein positives Vorbild zu werden. Diese Unternehmen sollen zu den anderen Vermietern im Markt ausstrahlen, damit ein sozialeres Verhalten entsteht.

Für welche der Maßnahmen wäre mehr Personal erforderlich, um sie umzusetzen?

Im Bereich des Bauordnungsrechtes und in der Bauaufsicht braucht man mehr Mitarbeiter, die kontrollieren, ob die Schutz-Regelungen eingehalten werden. Das ist sehr personalintensiv. Zum Beispiel beim Leerstand. Der Vermieter meldet: Ich habe einen Leerstand, weil ich die Wasserleitungen erneuern will. Dazu muss das ganze Haus leer sein. Dann passiert aber monatelang nichts. Da wird man vielleicht rausgehen müssen und gucken, ob überhaupt Baumaßnahmen stattfinden. Ist das nicht der Fall, weiß man, dass es sich vielleicht um spekulativen Leerstand handelt.

Sie sind eigentlich Mietervertreter, aber jetzt sollen Sie auch für das Land Aufgaben übernehmen. Ist das für Sie ein Seitenwechsel?

Nein, ich bringe den Blick aus Mietersicht mit. Ich habe Erfahrungen in der Führung von Wohnungsunternehmen. Ich weiß, dass wir bei den Landes-Wohnungsbaugesellschaften mieter-orientiert arbeiten können. Das steht nicht im Widerspruch zur wirtschaftlichen Gesundheit der städtischen Wohnungsunternehmen. Das was künftig in den 300.000 Wohnungen der Landesunternehmen passiert, darf nicht zu Lasten der Mieterinnen und Mieter stattfinden.

Bei einigen Maßnahmen gibt es Kritik, dass sie nicht scharf genug sind. Hat man nicht ordentlich gearbeitet?

Also einerseits hat eine Verwaltung das Selbstverständnis zu wissen, was sie regelt. Und Marktteilnehmer haben die Intelligenz, nachzudenken, wie sie diese Reglungen unterlaufen. Von daher ist es immer so ein Hase-und-Igel-Spiel. Tiefgreifende Regelungen sind nach dem deutschen Recht nicht so einfach machbar: Man darf keine sogenannten enteignungs-gleichen Eingriffe machen, denn es gibt laut Grundgesetz einen Schutz des Eigentums. Also versucht man immer so ein bisschen am Rande zu korrigieren. Man müsste vorher mit Hilfe von Planspielen ausprobieren: Wie funktioniert es in der Realität? Damit die Regelungen dann optimal sind.

Was ist Ihr Ziel?

Möglichst sicherzustellen, dass das positive Beispiel der städtischen Wohnungsbaugesellschaften die Mietenentwicklung dämpft. Im Zusammenwirken mit allen anderen Markteilnehmern sollten wir das erhalten, was Berlin eben ausmacht: nebeneinander zu wohnen, unabhängig davon, ob man mehr oder weniger Geld hat. Das macht die Lebensqualität dieser Stadt aus, das ist die Berliner Mischung.

Welche Ideen haben Sie, damit Berlin eine Mieterstadt bleibt - auch für Menschen mit kleinen Einkommen?

Ich denke, dass städtische Wohnungsunternehmen eine positiv dämpfende Wirkung auf die Mietentwicklung haben. Wenn Sie nach Wien schauen, da gibt es einen ganz großen Anteil öffentlich geförderten Wohnraums. Der ist so stark, dass die privaten Vermieter nicht überteuert vermieten können, weil der Markt es nicht hergibt. Übertragen auf Berlin hieße das, eigentlich zwei Instrumente aktiv anzugehen: Einmal den Bestand an Landeswohnungen zu erhöhen - der soll ja von 300.000 auf 400.000 steigen. Das erhöht die Ausstrahlung in den Markt. Und das Zweite wäre die Wohnungsgemeinnützigkeit, die es in Österreich immer noch gibt. In Wien ist etwa zwei Drittel preisgebundener Wohnraum. Ein Teil ist gemeinnützig gebunden, ein Teil städtisch. Wenn wir eine solche Struktur in Berlin haben, dann bleiben wir Mieterstadt, und zwar eine preiswerte Mieterstadt.

Faktencheck Instrumente Mieterschutz Mietpreisbremse Ziel: Durch die das Mietrechtsnovellierungsgesetz ("Mietpreisbremse") soll der Anstieg der Mieten gesetzlich begrenzt werden. In Kraft: 1. Juni 2015 Was ist das?: Bei Neuvermietungen sollen Mieten in gefragten Gegenden nur noch maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen. Kostet eine Wohnung bisher 5,50 Euro pro Quadratmeter und die ortsübliche Vergleichsmiete liegt bei 6,00 Euro, dann darf der Vermieter bis auf 6,60 Euro raufgehen- auch wenn er in dem Viertel eigentlich mehr rausholen könnte. Aber: Wenn bisher zehn Euro erhoben werden pro Quadratmeter, müssen Mieten nicht gesenkt werden, auch wenn die Vergleichsmiete sechs Euro beträgt. Es gilt also Bestandsschutz. Die ortsübliche Vergleichsmiete kann dem örtlichen Mietspiegel entnommen werden. Schlupfloch: Es gibt keine Kontrolle, ob das Gesetz eingehalten wird. Die Vermieter können straffrei überhöhte Mieten fordern. Eine Korrektur ist nur möglich, wenn Mieter sich bei den Vermietern wegen der überhöhten Miete beschweren und notfalls dafür auch vor Gericht ziehen. Voraussetzung ist, dass sie die vorherige Miethöhe kennen. Das ist nur sehr selten der Fall. Fazit: Das Gesetz wirkt fast nicht. Vermieter probieren, wie weit sie die Miete nach oben treiben können. Werden sie erwischt, hat das für sie rückwirkend keine Folgen.

Mietenbündnis Ziel: bezahlbare Mieten in den städtischen Wohnungsbaugesellschaften In Kraft: September 2012 – Dezember 2015 . Seit 1.1.2016 gilt das Wohnraumversorgungsgesetz, in dem Teile des Mietenbündnisses aufgenommen worden sind. So wird die Modernisierungsumlage von 11 auf 9 % der Kosten abgesenkt. Was ist das? Die wichtigsten Punkte: Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften senken die Modernisierungsumlage wird von elf auf 9 Prozent der Kosten ab. Sie beschränken die Mieterhöhungen auf höchstens 15 Prozent in vier Jahren. Außerdem soll bei sozialen Härtefällen nach einer Mieterhöhung die Nettokaltmiete 30 Prozent des Haushaltseinkommens nicht übersteigen. Schlupfloch : teure Modernisierungsmaßnahmen z.B. Fassadendämmung. Viele energetische Maßnahmen kosten mehr, als sie am Ende einsparen. Die Miete steigt trotz Beschränkung der Modernisierungsumlage, auch die ortsübliche Vergleichsmiete im Mietspiegel wird nach oben getrieben. Fazit: Die Mietsteigerungen bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind im Gegensatz zu den privaten Vermietern moderat. Dennoch haben umstrittene energetische Sanierungen bei den landeseigenen Gesellschaften mit zu einem Anstieg der Vergleichsmieten beigetragen

Gesetz über den Sozialen Wohnungsbau Berlin Ziel: Unter anderem Erhalt von Sozialwohnungen



In Kraft: seit 1.07.2011 Was ist das? Berlin hatte sich 2002 komplett aus dem Sozialen Wohnungsbau verabschiedet. Das Gesetz sollte unter anderem die Investoren schützen, die durch den Wegfall der Landesförderung in Schwierigkeiten geraten. In diesem Fall sollten sie die Immobilie verkaufen können, ohne dass der Sozialstatus daran "klebt". Bei der Verabschiedung hieß es, das Gesetz würde auch die betroffenen Mieter schützen. Tatsächlich haben viele Investoren es als Ausstiegs-Angebot aus dem Sozialstatus genutzt. Scharenweise verwandelten sie geförderte Sozialwohnungen in Wohnungen für den freien Markt.



Schlupfloch : Laut Paragraf 5 des Gesetzes kann der Sozialstatus vorfristig aufgehoben werden. Wechselt ein Haus mit Sozialwohnungen den Besitzer, z.B. bei Verkauf oder Gesellschafterwechsel, kann es in den freien Wohnungsmarkt übergehen. Berlin verlor nach Inkrafttreten des Gesetzes vorzeitig die Belegungsrechte für 9000 Sozialwohnungen. Fazit : Wirkung verfehlt. Die Zahl der Sozialwohnungen sank weiter von 149.954 im Jahr 2011 auf 107.600 in diesem Jahr.



Milieuschutz Ziel: Die Bevölkerungsstruktur in Quartieren, in denen ein hoher Verdrängungsdruck besteht, soll erhalten bleiben. Die Bezirksämter können dort bestimmte Luxusmodernisierungen untersagen, um so Mieterhöhungen zu beschränken. In Kraft seit: 1995 erstes Milieuschutzgebiet in Berlin: Graefekiez in Kreuzberg Was ist das? Im Milieuschutz oder sozialen Erhaltungsgebieten müssen Hauseigentümer sich für bestimmte Baumaßnahmen die Genehmigung der Bezirksämter einholen. Sogenannte Luxusmodernisierungen, die die Miete in die Höhe treiben, sind nicht erlaubt. Dazu gehören z.B. Fußbodenheizungen, zweite Balkone oder Grundrissänderungen.

Schlupfloch: Alles, was einer "zeitgemäßen Ausstattung" entspricht, wird genehmigt. Was das konkret bedeutet, wird von den Bezirken per Satzung bestimmt. Als "zeitgemäß" genehmigen einige Behörden zum Beispiel Fahrstühle, die meist für einen hohen Mietaufschlag nach der Modernisierung sorgen Fazit: Die Wirkung des Milieuschutzes hängt von der Durchsetzung der Bezirksämter ab. Oft bringen auch Modernisierungen nach zeitgemäßem Standard saftige Mieterhöhungen.

Umwandlungsverordnung Ziel: Die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen in Milieuschutzgebieten stoppen In Kraft seit: 3.3.2015 Was ist das? Die Verordnung gilt nur in Milieuschutzgebieten. Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ist dort in der Regel verboten. In Ausnahmefällen kann die zuständige Bezirksbehörde die Umwandlung genehmigen. Schlupfloch: Ausnahmeregelung im Gesetz . Die Genehmigung zur Umwandlung muss erteilt werden, wenn der Eigentümer sich verpflichtet, innerhalb von sieben Jahren nach Umwandlung nur an Mieter zu verkaufen Fazit: Mehr als 90 Prozent aller Genehmigungen wurden 2015 aufgrund dieser Ausnahmeregelung erteilt. Insgesamt konnte das Umwandlungsgeschehen in den Milieuschutzgebieten gebremst werden. Für Investoren, die Häuser schnell verwerten wollen, hat die Verordnung eine abschreckende Wirkung.

Zweckentfremdungsverbot